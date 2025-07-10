https://uz.sputniknews.ru/20250710/kakim-stanet-tashkent-50432999.html

Облик улучшат, самобытность сохранят: каким станет Ташкент

Облик улучшат, самобытность сохранят: каким станет Ташкент

Sputnik Узбекистан

Главе республики презентовали "Атлас решений" — логическое продолжение генерального плана

2025-07-10T09:50+0500

2025-07-10T09:50+0500

2025-07-10T10:10+0500

общество

узбекистан

ташкент

город

строительство

инфраструктура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/14/49464446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fc1cdc6e2212802b035b9e765fe1279.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Экономическое развитие страны наглядно отражается в облике ее главного города. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией "Атласа решений" для столицы республики и Нового Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее в целях сбалансированного развития территории приняли генплан Ташкента до 2045 года. В нем определены основные параметры градостроительных проектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также охранных зон города. К примеру, по действующим стандартам строительство и ремонт дорог ведут до так называемой "красной линии" проезжей части улицы. Однако в практике развитых городов применяют принцип — от здания до здания по обе стороны улицы. Это позволяет избежать неухоженных участков и обеспечить цельное, гармоничное благоустройство вдоль дорог. Атлас направлен на достижение целей устойчивого развития и внедрение национального колорита при проектировании городской среды. Он способствует созданию гармоничных и экологически чистых пространств, повышающих качество жизни населения. Также он позволяет избежать ошибок при разработке новых проектов по благоустройству открытых общественных территорий. Президент дал указания по дальнейшему улучшению облика города с сохранением его самобытности, благоустройству придорожных территорий и повышению культуры городской жизни.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент презентация атлас решения