Облик улучшат, самобытность сохранят: каким станет Ташкент
09:50 10.07.2025 (обновлено: 10:10 10.07.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкент в преддверии лета: город с высоты мая
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Главе республики презентовали "Атлас решений" — логическое продолжение генерального плана города.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Экономическое развитие страны наглядно отражается в облике ее главного города. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией "Атласа решений" для столицы республики и Нового Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены планы по улучшению облика Ташкента
Представлены планы по улучшению облика Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее в целях сбалансированного развития территории приняли генплан Ташкента до 2045 года. В нем определены основные параметры градостроительных проектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также охранных зон города.
"Атлас решений" представляет собой логическое продолжение генерального плана. В нем устанавливаются общие требования к внешнему облику городских объектов и общественной среде. Каталог-справочник состоит из пяти книг, охватывающих правила проектирования, установки и эксплуатации городских объектов. Каждая часть содержит рекомендации по организации и благоустройству общественных пространств, приведению фасадов зданий к единому архитектурному облику", — говорится в сообщении.
К примеру, по действующим стандартам строительство и ремонт дорог ведут до так называемой "красной линии" проезжей части улицы. Однако в практике развитых городов применяют принцип — от здания до здания по обе стороны улицы. Это позволяет избежать неухоженных участков и обеспечить цельное, гармоничное благоустройство вдоль дорог.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены планы по улучшению облика Ташкента
Представлены планы по улучшению облика Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Атлас направлен на достижение целей устойчивого развития и внедрение национального колорита при проектировании городской среды. Он способствует созданию гармоничных и экологически чистых пространств, повышающих качество жизни населения. Также он позволяет избежать ошибок при разработке новых проектов по благоустройству открытых общественных территорий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены планы по улучшению облика Ташкента
Представлены планы по улучшению облика Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент дал указания по дальнейшему улучшению облика города с сохранением его самобытности, благоустройству придорожных территорий и повышению культуры городской жизни.