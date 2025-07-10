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Облик улучшат, самобытность сохранят: каким станет Ташкент
Облик улучшат, самобытность сохранят: каким станет Ташкент
Sputnik Узбекистан
Главе республики презентовали "Атлас решений" — логическое продолжение генерального плана
2025-07-10T09:50+0500
2025-07-10T10:10+0500
общество
узбекистан
ташкент
город
строительство
инфраструктура
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Экономическое развитие страны наглядно отражается в облике ее главного города. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией "Атласа решений" для столицы республики и Нового Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее в целях сбалансированного развития территории приняли генплан Ташкента до 2045 года. В нем определены основные параметры градостроительных проектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также охранных зон города. К примеру, по действующим стандартам строительство и ремонт дорог ведут до так называемой "красной линии" проезжей части улицы. Однако в практике развитых городов применяют принцип — от здания до здания по обе стороны улицы. Это позволяет избежать неухоженных участков и обеспечить цельное, гармоничное благоустройство вдоль дорог. Атлас направлен на достижение целей устойчивого развития и внедрение национального колорита при проектировании городской среды. Он способствует созданию гармоничных и экологически чистых пространств, повышающих качество жизни населения. Также он позволяет избежать ошибок при разработке новых проектов по благоустройству открытых общественных территорий. Президент дал указания по дальнейшему улучшению облика города с сохранением его самобытности, благоустройству придорожных территорий и повышению культуры городской жизни.
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ташкент презентация атлас решения
ташкент презентация атлас решения

Облик улучшат, самобытность сохранят: каким станет Ташкент

09:50 10.07.2025 (обновлено: 10:10 10.07.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкент в преддверии лета: город с высоты мая
Ташкент в преддверии лета: город с высоты мая - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Главе республики презентовали "Атлас решений" — логическое продолжение генерального плана города.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Экономическое развитие страны наглядно отражается в облике ее главного города. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией "Атласа решений" для столицы республики и Нового Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены планы по улучшению облика Ташкента
Представлены планы по улучшению облика Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Представлены планы по улучшению облика Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее в целях сбалансированного развития территории приняли генплан Ташкента до 2045 года. В нем определены основные параметры градостроительных проектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также охранных зон города.

"Атлас решений" представляет собой логическое продолжение генерального плана. В нем устанавливаются общие требования к внешнему облику городских объектов и общественной среде. Каталог-справочник состоит из пяти книг, охватывающих правила проектирования, установки и эксплуатации городских объектов. Каждая часть содержит рекомендации по организации и благоустройству общественных пространств, приведению фасадов зданий к единому архитектурному облику", — говорится в сообщении.

К примеру, по действующим стандартам строительство и ремонт дорог ведут до так называемой "красной линии" проезжей части улицы. Однако в практике развитых городов применяют принцип — от здания до здания по обе стороны улицы. Это позволяет избежать неухоженных участков и обеспечить цельное, гармоничное благоустройство вдоль дорог.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены планы по улучшению облика Ташкента
Представлены планы по улучшению облика Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Представлены планы по улучшению облика Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Атлас направлен на достижение целей устойчивого развития и внедрение национального колорита при проектировании городской среды. Он способствует созданию гармоничных и экологически чистых пространств, повышающих качество жизни населения. Также он позволяет избежать ошибок при разработке новых проектов по благоустройству открытых общественных территорий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены планы по улучшению облика Ташкента
Представлены планы по улучшению облика Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Представлены планы по улучшению облика Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент дал указания по дальнейшему улучшению облика города с сохранением его самобытности, благоустройству придорожных территорий и повышению культуры городской жизни.
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