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Песков: Нельзя сказать, что мирный процесс по Украине застопорился
Песков: Нельзя сказать, что мирный процесс по Украине застопорился
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
2025-07-10T16:00+0500
2025-07-10T16:00+0500
2025-07-10T17:36+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Мирный процесс по Украине не застопорился, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Также официальный представитель Кремля сообщил, что РФ ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров.Он отметил, что для России предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами, пока этого не происходит, РФ продолжает СВО."Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
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песков кремль украина вопросы журналисты
песков кремль украина вопросы журналисты
Песков: Нельзя сказать, что мирный процесс по Украине застопорился
16:00 10.07.2025 (обновлено: 17:36 10.07.2025)
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Мирный процесс по Украине не застопорился, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Нет, я не думаю. Так сказать сейчас нельзя", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился с учетом возобновления США поставок оружия.
Также официальный представитель Кремля сообщил, что РФ ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров.
"Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима, о желании и нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров российско-украинских", — сказал Песков.
Он отметил, что для России предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами, пока этого не происходит, РФ продолжает СВО.
"Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.