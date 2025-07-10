https://uz.sputniknews.ru/20250710/peskov-rossiya-ukraina-50444397.html

Песков: Нельзя сказать, что мирный процесс по Украине застопорился

Песков: Нельзя сказать, что мирный процесс по Украине застопорился

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.

2025-07-10T16:00+0500

2025-07-10T16:00+0500

2025-07-10T17:36+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Мирный процесс по Украине не застопорился, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Также официальный представитель Кремля сообщил, что РФ ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров.Он отметил, что для России предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами, пока этого не происходит, РФ продолжает СВО."Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

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