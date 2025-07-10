https://uz.sputniknews.ru/20250710/skrytyy-razdel-ukrainy-nachalsya-50435248.html

Скрытый раздел Украины начался

Скрытый раздел Украины начался

Sputnik Узбекистан

Процессы, запущенные на европейском театре с избранием Дональда Трампа, ширятся и набирают обороты, пишет колумнист РИА Новости. 10.07.2025, Sputnik Узбекистан

2025-07-10T17:30+0500

2025-07-10T17:30+0500

2025-07-10T17:30+0500

венгрия

украина

брюссель

дональд трамп

евросоюз

колумнисты

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Процессы, запущенные на европейском театре с избранием Дональда Трампа, ширятся и набирают обороты, пишет колумнист РИА Новости. Венгрия, получившая открытый карт-бланш на проведение независимой от Брюсселя политики (в первую очередь энергетической), вошла во вкус и кует железо, не отходя от кассы. Крупнейшая венгерская и одна из крупнейших мировых добывающих и перерабатывающих компаний MOL Group объявила, что намерена получить под свое управление украинский нефтепровод Одесса — Броды. Об этом без обиняков заявил ее вице-президент Сабольча Пал Сабо, присовокупив, что это позволит Венгрии не только диверсифицировать маршруты поставок нефти в страну, но и продавать ее далее в страны Евросоюза.В очередной раз отметим, насколько уверенно и напористо начала действовать Венгрия на международной арене, заручившись поддержкой большого заокеанского брата, что позволило поплевывать на недовольство Еврокомиссии и особо не маскировать свои намерения и планы.Впрочем для Киева, с которым у Будапешта давние и очень далекие от дружеских отношения, пилюлю все же решили немного подсластить. MOL Group напомнила, что нефтепровод простаивает уже одиннадцать лет и передача его крупной международной компании позволит перезапустить его в работу, соответственно, труба перестанет генерировать убытки и начнет приносить своим владельцам деньги. Спорить здесь трудно, но за кадром остался вопрос, какого объема инвестиции потребуются для реанимации магистрали и что венгры (читай, американо-венгерский тандем) потребуют в качестве залога и компенсации рисков.К слову сказать, идея венгерских нефтяников посетила совершенно здравая и логичная.MOL Group, хоть и работает в правовом поле небольшой Венгрии, по факту является одним из мировых рыночных тяжеловесов. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой нефти и газа, а также реализацией конечных продуктов переработки углеводородов. Ее офисы и представительства есть в сорока странах, в контур компании входят более полутора тысяч автозаправочных станций, а также предприятия, выпускающие моторные масла, присадки и технические смазки. Проще говоря, перед нами компания полного цикла, что делает ее минимально зависимой от внешних угроз.Что касается нефтепровода Одесса — Броды, то это, пожалуй, один из наиболее показательных примеров того, как политический хаос и власть временщиков влияют даже на стратегически важные для государства проекты. Магистраль была построена в начале нулевых, когда при власти был Леонид Кучма, считавшийся большим другом России, но при этом активно проводивший курс на выведение Украины с российской политической и исторической орбиты. Нефтепровод проектировался и строился под конкретную задачу прокачки азербайджанской нефти. Ее планировали доставлять танкерами в морской порт Одессы, а оттуда по трубе она должна была уходить во Львовскую область, где труба пристыковывалась к южной ветке нефтепровода "Дружба".В 2004 году в проект, до этого принадлежавший "Укртранснефти", вошла PERN Przyjazń, страстно желавшая продлить трубу до польского Плоцка. Спустя пару лет в число акционеров добавились азербайджанская SOCAR, грузинская Georgian Oil and Gas Corporation и литовская Klaipedos Nafta. Этот тесный клубок единомышленников хотел транспортировать азербайджанскую нефть по трубам в грузинский порт Супса, оттуда танкерами в украинский порт Южный и далее по известному маршруту. Опуская ненужные исторические детали, скажем, что проект смычки украинского и польского нефтепровода тогда оценивался в скромные 160 миллионов евро, но хотя ЕС внес проект в список стратегически важных, он так и не был реализован.До 2004 года через трубопровод Одесса — Броды при установленной мощности 14,5 миллиона тонн было прокачано всего полтора миллиона тонн нефти из Азербайджана. После "оранжевого Майдана", невзирая на первую вспышку терминальной русофобии, труба использовалась только для реверсных поставок российской нефти. В начале десятых годов Киев пытался качать по нему венесуэльскую и казахскую нефть, была попытка наладить поставки нефти в Чехию и Белоруссию. Все эти прожекты почили в бозе.Окончательно нефтепровод добил второй Майдан. В 2014 году в рамках олигархического передела страны вся имевшаяся в магистрали техническая нефть была слита в резервуары группы "Приват", принадлежащей Игорю Коломойскому. С того времени нефтепровод Одесса — Броды находится в состоянии летаргического сна в ожидании волшебника, что прилетит и победит украинскую коррупцию.Кстати, интересный факт. Польша была главным бенефициаром достройки трубопровода до Плоцка, но денег на него не выделила, делегируя эту обязанность Украине. Извечно нищая Украина их изыскать тоже не смогла.Текущие намерения MOL уже поспешили окрестить стремлением разорвать торговые отношения с Россией. На самом деле все ровно наоборот. Венгрия в год потребляет 7,7 миллиона тонн нефти, причем она практически не используется в национальном энергобалансе. По тридцать процентов черного золота потребляют сектор транспорта и промышленность, остатки перерабатываются. Европейское подразделение издания Politico подсчитало, что если на момент начала СВО Венгрия зависела от импорта российской нефти на 61 процент, то в текущем году этот показатель возрос до 86 процентов. В Словакии эта зависимость составляет сто процентов.В настоящий момент из двух веток нефтепровода "Дружба" функционирует только южная, а ее северная коллега уже два года заблокирована Польшей. Последней глубоко плевать на потребности Венгрии, Чехии и других стран, куда прокачивались российские баррели. Если MOL получит в свое распоряжение трубу Одесса — Броды, это, с одной стороны, даст ощутимый прирост импорта. При полной загрузке по этой линии можно прокачивать нефти вдвое больше, чем нужно самой Венгрии. С другой стороны, и это самое важное, через эту перемычку можно будет как бы подкачивать "Дружбу", обеспечивая ее работу, вздумай Польша вновь начать пакостить своим соседям.Для России здесь тоже просматриваются некоторые выгоды. Основная — это, конечно, гарантия дальнейшей работы "Дружбы". Кроме того, если венгры наладят регулярные поставки танкерной нефти, это снизит зависимость западного экспортного направления от Турции, контролирующей Босфор и Дарданеллы, что выгодно также и Евросоюзу.Однако вся эта логика разбивается о чисто политические аспекты. Венгрия с благословения Вашингтона резко усиливается и претендует на роль нового "регулировщика" и гаранта ресурсного импорта с востока. Это по определению не может нравиться Брюсселю, Берлину и Варшаве. Сидящие там политики прекрасно понимают, что в случае успеха Венгрия не просто будет независима от диктата ЕС, она станет очень дурным примером для всех, кто устал жить под тотальным контролем европейских демократов.Что касается Украины, то ее мнения, как это принято, не спросят. Если в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе примут некое общее решение, Киев просто поставят перед фактом. И он отдаст кредиторам все что угодно. Тем более что отдавать-то уже особо и нечего.

венгрия

украина

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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