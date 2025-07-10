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Китай стал главным покупателем узбекского чернослива
Китай стал главным покупателем узбекского чернослива
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета по статистике, за первые пять месяцев 2025-го республика экспортировала 19 991 тонну сушеной сливы
2025-07-10T15:40+0500
2025-07-10T15:40+0500
2025-07-10T15:40+0500
статистика
узбекистан
экспорт
сухофрукты
китай
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В январе – мае текущего года Китай стал главным покупателем узбекского чернослива, сообщает Национальный комитет по статистике.По данным статведомства, в этот период республика отправила за рубеж 19 991 тонну сушеной сливы на сумму $27,6 млн.Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего чернослива за 5 месяцев 2025-го:
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китай узбекистан чернослив
китай узбекистан чернослив
Китай стал главным покупателем узбекского чернослива
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik
. В январе – мае текущего года Китай стал главным покупателем узбекского чернослива, сообщает
Национальный комитет по статистике.
По данным статведомства, в этот период республика отправила за рубеж 19 991 тонну сушеной сливы на сумму $27,6 млн.
Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего чернослива за 5 месяцев 2025-го:
Казахстан — 2,4 тыс. тонн;
Другие страны — 1,3 тыс. тонн.