https://uz.sputniknews.ru/20250710/uzbekistan-chernosliv-eksport-strany-50440910.html

Китай стал главным покупателем узбекского чернослива

Китай стал главным покупателем узбекского чернослива

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета по статистике, за первые пять месяцев 2025-го республика экспортировала 19 991 тонну сушеной сливы

2025-07-10T15:40+0500

2025-07-10T15:40+0500

2025-07-10T15:40+0500

статистика

узбекистан

экспорт

сухофрукты

китай

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В январе – мае текущего года Китай стал главным покупателем узбекского чернослива, сообщает Национальный комитет по статистике.По данным статведомства, в этот период республика отправила за рубеж 19 991 тонну сушеной сливы на сумму $27,6 млн.Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего чернослива за 5 месяцев 2025-го:

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