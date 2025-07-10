https://uz.sputniknews.ru/20250710/uzbekistan-kitay-sp-gruzoperevozki-50444650.html

Узбекистан и Китай создали СП — чем оно будет заниматься

Узбекистан и Китай создали СП — чем оно будет заниматься

Sputnik Узбекистан

После завершения всех необходимых юридических процедур компания в кратчайшие сроки приступит к отправке первых контейнерных составов по направлению Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

2025-07-10T18:10+0500

2025-07-10T18:10+0500

2025-07-10T18:10+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

логистика

грузоперевозки

совместное предприятие

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Узтемирйулконтейнер создал совместную с китайской стороной компанию с офисом в Урумчи, сообщает пресс-служба акционерного общества.Присутствующие отметили стратегическую важность нового предприятия для углубления транспортно-логистического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном.Предприятие займется развитием мультимодальных перевозок по маршруту Китай – ЦА и в обратном направлении, привлечением субсидий со стороны КНР, а также консолидацией грузов.После завершения юридических процедур компания отправит первый контейнерный состав по направлению Китай – Кыргызстан – Узбекистан.Создание компании — важный шаг к интеграции транспортных систем двух стран и укреплению позиции Узбекистана в качестве ключевого логистического хаба региона, добавили в пресс-службе Узтемирйулконтейнер.

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узбекистан китай совместное предприятие