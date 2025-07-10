https://uz.sputniknews.ru/20250710/uzbekistan-kitay-sp-gruzoperevozki-50444650.html
Узбекистан и Китай создали СП — чем оно будет заниматься
Узбекистан и Китай создали СП — чем оно будет заниматься
Sputnik Узбекистан
После завершения всех необходимых юридических процедур компания в кратчайшие сроки приступит к отправке первых контейнерных составов по направлению Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
2025-07-10T18:10+0500
2025-07-10T18:10+0500
2025-07-10T18:10+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
логистика
грузоперевозки
совместное предприятие
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Узтемирйулконтейнер создал совместную с китайской стороной компанию с офисом в Урумчи, сообщает пресс-служба акционерного общества.Присутствующие отметили стратегическую важность нового предприятия для углубления транспортно-логистического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном.Предприятие займется развитием мультимодальных перевозок по маршруту Китай – ЦА и в обратном направлении, привлечением субсидий со стороны КНР, а также консолидацией грузов.После завершения юридических процедур компания отправит первый контейнерный состав по направлению Китай – Кыргызстан – Узбекистан.Создание компании — важный шаг к интеграции транспортных систем двух стран и укреплению позиции Узбекистана в качестве ключевого логистического хаба региона, добавили в пресс-службе Узтемирйулконтейнер.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан китай совместное предприятие
узбекистан китай совместное предприятие
Узбекистан и Китай создали СП — чем оно будет заниматься
После завершения всех необходимых юридических процедур компания приступит к отправке первых контейнерных составов по направлению Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Узтемирйулконтейнер создал совместную с китайской стороной компанию с офисом в Урумчи, сообщает пресс-служба акционерного общества.
"В городе Пекин состоялось торжественное открытие совместного предприятия "UTK International Logistics Co. Ltd", созданного в рамках партнерства между АО "Узтемирйулконтейнер" и "Xinjiang Union of Railway International Logistics Co. Ltd", — говорится в сообщении.
Присутствующие отметили стратегическую важность нового предприятия для углубления транспортно-логистического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном.
Предприятие займется развитием мультимодальных перевозок по маршруту Китай – ЦА и в обратном направлении, привлечением субсидий со стороны КНР, а также консолидацией грузов.
После завершения юридических процедур компания отправит первый контейнерный состав по направлению Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Создание компании — важный шаг к интеграции транспортных систем двух стран и укреплению позиции Узбекистана в качестве ключевого логистического хаба региона, добавили в пресс-службе Узтемирйулконтейнер.