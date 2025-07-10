https://uz.sputniknews.ru/20250710/uzbekistan-nachal-eksportirovat-metallicheskiy-reniy-50436681.html
Узбекистан впервые начал экспортировать металлический рений
Узбекистан впервые начал экспортировать металлический рений
Sputnik Узбекистан
Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм этого редкого металла в среднем оценивают в $2 000
2025-07-10T12:10+0500
2025-07-10T12:10+0500
2025-07-10T12:10+0500
узбекистан
экспорт
производство
технологии
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. АО "Узбекский комбинат технологических металлов" приступило к экспорту металлического рения, сообщает пресс-служба ТМК.Напомним, что в результате многолетней научно-исследовательской работы ученых и специалистов АГМК, в 2021 году удалось получить рений с чистотой 99,9%. Этого высокого показателя достигли путем восстановления перрената аммония водородом.Согласно утвержденному бизнес-плану на 2025 год, в апреле начато промышленное производство этого редкого металла.На территории Узбекского комбината технологических металлов создали специализированный участок по выпуску рения, оснащенный современным оборудованием из Германии.Сырье для производства рения поступает с медеплавильного завода, а также от местных промпредприятий.Рений — элемент под номером 75 в периодической таблице Менделеева, является одним из самых плотных и твердых металлов.Области применения рения являются стратегически важными направлениями. Его используют в различных отраслях производства: от катализаторов для нефтехимии до авиастроения и электроники.Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм металла в среднем оценивается в $2 000.Общий объем экспорта ТМК за первое полугодие 2025 года составит $21,3 млн (рост на 118%), добавили в пресс-службе.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан экспорт рений
Узбекистан впервые начал экспортировать металлический рений
Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм этого редкого металла в среднем оценивают в $2 000.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
АО "Узбекский комбинат технологических металлов" приступило к экспорту металлического рения, сообщает
пресс-служба ТМК.
"ТМК впервые осуществил экспорт металлического рения на основе контракта, подписанного с эстонской компанией VLCor Baltic OU. Это означает фактическое начало экспорта металлического рения в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Напомним, что в результате многолетней научно-исследовательской работы ученых и специалистов АГМК, в 2021 году удалось получить рений с чистотой 99,9%. Этого высокого показателя достигли путем восстановления перрената аммония водородом.
Согласно утвержденному бизнес-плану на 2025 год, в апреле начато промышленное производство этого редкого металла.
На территории Узбекского комбината технологических металлов создали специализированный участок по выпуску рения, оснащенный современным оборудованием из Германии.
Сырье для производства рения поступает с медеплавильного завода, а также от местных промпредприятий.
Рений — элемент под номером 75 в периодической таблице Менделеева, является одним из самых плотных и твердых металлов.
Области применения рения являются стратегически важными направлениями. Его используют в различных отраслях производства: от катализаторов для нефтехимии до авиастроения и электроники.
Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм металла в среднем оценивается в $2 000.
Общий объем экспорта ТМК за первое полугодие 2025 года составит $21,3 млн (рост на 118%), добавили в пресс-службе.