https://uz.sputniknews.ru/20250710/uzbekistan-predotvrascheniye-sibirskaya-yazva-50443008.html
В Узбекистане случаев заражения сибирской язвой не выявлено — Санэпидкомитет
В Узбекистане случаев заражения сибирской язвой не выявлено — Санэпидкомитет
Sputnik Узбекистан
На 55 пограничных пунктах действует усиленный санитарный контроль: все въезжающие проходят проверки, направленные на предотвращение заноса инфекции извне
2025-07-10T16:50+0500
2025-07-10T16:50+0500
2025-07-10T16:50+0500
общество
узбекистан
заболевания
скот
профилактика
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Узбекистане не выявлено случаев заболевания сибирской язвой, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.В последнее время в СМИ появились сообщения о случаях заболевания сибирской язвой среди крупного рогатого скота и населения в соседних республиках.Ситуацию в Узбекистане контролируют ответственные ведомства.Сибирская язва — это тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Обычно эти бактерии обитают в почве и поражают животных — как домашних, так и диких. У человека болезнь может протекать в трех формах: кожной, желудочно-кишечной и легочной. От человека к человеку она не передается.Заражение происходит через контакт с больным животным, при забое скота без ветеринарного освидетельствования или при употреблении мяса, не прошедшего достаточную термическую обработку. Также известны случаи заражения людей сибирской язвой через предметы, изготовленные из инфицированного животного сырья.Для профилактики заболевания необходимо ежегодно вакцинировать домашний скот против сибирской язвы, производить убой животных в птичниках и на бойнях под наблюдением ветеринарного врача, а также покупать мясо только в проверенных местах: в магазинах, на рынках, где продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.
узбекистан
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узбекистан предотвращение сибирская язва
узбекистан предотвращение сибирская язва
В Узбекистане случаев заражения сибирской язвой не выявлено — Санэпидкомитет
Эксклюзив
На 55 пограничных пунктах действует усиленный санитарный контроль: все въезжающие проходят проверки, направленные на предотвращение заноса инфекции извне.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Узбекистане не выявлено случаев заболевания сибирской язвой, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
В последнее время в СМИ появились сообщения о случаях заболевания сибирской язвой среди крупного рогатого скота и населения в соседних республиках.
Ситуацию в Узбекистане контролируют ответственные ведомства.
"В целях профилактики заболевания в республике созданы все условия для диагностики и лечения подозрительных случаев. Кроме того, в очагах заболевания отбираются пробы почвы и ведется постоянный лабораторный мониторинг. Для предотвращения проникновения заболевания на территорию страны осуществляется тщательный досмотр лиц, пересекающих государственную границу, в 55 пунктах пропуска", — сообщили в пресс-службе.
Сибирская язва — это тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Обычно эти бактерии обитают в почве и поражают животных — как домашних, так и диких. У человека болезнь может протекать в трех формах: кожной, желудочно-кишечной и легочной. От человека к человеку она не передается.
Заражение происходит через контакт с больным животным, при забое скота без ветеринарного освидетельствования или при употреблении мяса, не прошедшего достаточную термическую обработку. Также известны случаи заражения людей сибирской язвой через предметы, изготовленные из инфицированного животного сырья.
Для профилактики заболевания необходимо ежегодно вакцинировать домашний скот против сибирской язвы, производить убой животных в птичниках и на бойнях под наблюдением ветеринарного врача, а также покупать мясо только в проверенных местах: в магазинах, на рынках, где продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.