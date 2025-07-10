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https://uz.sputniknews.ru/20250710/vstrecha-lavrov-rubio-kuala-lumpur-50448760.html
Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре — подробности
Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре — подробности
Sputnik Узбекистан
Переговоры главы МИД РФ и госсекретаря США прошли "на полях" мероприятий по линии АСЕАН
2025-07-10T18:30+0500
2025-07-10T18:30+0500
политика
в мире
встреча
сергей лавров
мид рф
сша
госсекретарь
куала-лумпур
малайзия
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В столице Малайзии Куала-Лумпуре состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщает пресс-служба МИД РФ.Стороны обменялся мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем.Стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипмиссий.Встреча Лаврова и Рубио прошла "на полях" мероприятий по линии АСЕАН и продлилась 50 минут. С российской стороны в ней также участвовали исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин. С американской стороны — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон.
куала-лумпур
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сергей лавров марко рубио россия сша куала-лумпур
сергей лавров марко рубио россия сша куала-лумпур

Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре — подробности

18:30 10.07.2025
© Министерство иностранных дел Российской Федерации10 июля в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США М.Рубио.
10 июля в Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США М.Рубио. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В столице Малайзии Куала-Лумпуре состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Стороны обменялся мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем.
"В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.
Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипмиссий.
"Конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен", — говорится в сообщении.
Встреча Лаврова и Рубио прошла "на полях" мероприятий по линии АСЕАН и продлилась 50 минут. С российской стороны в ней также участвовали исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин. С американской стороны — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон.
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