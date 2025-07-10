https://uz.sputniknews.ru/20250710/vstrecha-lavrov-rubio-kuala-lumpur-50448760.html

Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре — подробности

Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре — подробности

Sputnik Узбекистан

Переговоры главы МИД РФ и госсекретаря США прошли "на полях" мероприятий по линии АСЕАН

2025-07-10T18:30+0500

2025-07-10T18:30+0500

2025-07-10T18:30+0500

политика

в мире

встреча

сергей лавров

мид рф

сша

госсекретарь

куала-лумпур

малайзия

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В столице Малайзии Куала-Лумпуре состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщает пресс-служба МИД РФ.Стороны обменялся мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем.Стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипмиссий.Встреча Лаврова и Рубио прошла "на полях" мероприятий по линии АСЕАН и продлилась 50 минут. С российской стороны в ней также участвовали исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин. С американской стороны — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон.

куала-лумпур

малайзия

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