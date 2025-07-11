https://uz.sputniknews.ru/20250711/glava-mid-uzbekistana-posol-afganistana-obsudili-uglublenie-sotrudnichestva-50468841.html
Устойчивое развитие Афганистана — в фокусе внимания и поддержки Узбекистана
Устойчивое развитие Афганистана — в фокусе внимания и поддержки Узбекистана
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Глава МИД Узбекистана и посол Афганистана обсудили углубление сотрудничества, актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также подтвердили неизменную приверженность Узбекистана поддержке устойчивого развития Афганистана.
2025-07-11T17:35+0500
2025-07-11T17:35+0500
2025-07-11T17:35+0500
афганистан
узбекистан
посол
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Афганистана в Узбекистане Абдулом Гаффаром Терави. Об этом глава узбекского МИД написал в своем Telegram-канале. В рамках встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также подтвердили неизменную приверженность Узбекистана поддержке устойчивого развития Афганистана.Особое внимание стороны уделили важности интеграции Афганистана в региональные и глобальные цепочки поставок.
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афганистан посол узбекистан министр саидов терави встреча
афганистан посол узбекистан министр саидов терави встреча
Устойчивое развитие Афганистана — в фокусе внимания и поддержки Узбекистана
Глава МИД Узбекистана и посол Афганистана обсудили углубление сотрудничества, актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также подтвердили неизменную приверженность Узбекистана поддержке устойчивого развития Афганистана.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Афганистана в Узбекистане Абдулом Гаффаром Терави. Об этом глава узбекского МИД написал
в своем Telegram-канале.
В рамках встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также подтвердили неизменную приверженность Узбекистана поддержке устойчивого развития Афганистана.
"Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Послом Афганистана в нашей стране Е.П. Абдулом Гаффаром Терави. Обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки. Вновь подтвердили нашу приверженность поддержке устойчивого развития Афганистана", — говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделили важности интеграции Афганистана в региональные и глобальные цепочки поставок.
"Несомненно, углубление экономического сотрудничества, укрепление взаимосвязанности и развитие динамичного партнерства будут способствовать устойчивой стабильности и процветанию в нашем большом регионе", – подчеркнул министр.