https://uz.sputniknews.ru/20250711/glava-mid-uzbekistana-posol-afganistana-obsudili-uglublenie-sotrudnichestva-50468841.html

Устойчивое развитие Афганистана — в фокусе внимания и поддержки Узбекистана

Устойчивое развитие Афганистана — в фокусе внимания и поддержки Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава МИД Узбекистана и посол Афганистана обсудили углубление сотрудничества, актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также подтвердили неизменную приверженность Узбекистана поддержке устойчивого развития Афганистана.

2025-07-11T17:35+0500

2025-07-11T17:35+0500

2025-07-11T17:35+0500

афганистан

узбекистан

посол

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Афганистана в Узбекистане Абдулом Гаффаром Терави. Об этом глава узбекского МИД написал в своем Telegram-канале. В рамках встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также подтвердили неизменную приверженность Узбекистана поддержке устойчивого развития Афганистана.Особое внимание стороны уделили важности интеграции Афганистана в региональные и глобальные цепочки поставок.

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