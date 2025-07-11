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Желание ЕС разместить военных на Украине говорит об антироссийском курсе — Песков
Желание ЕС разместить военных на Украине говорит об антироссийском курсе — Песков
Sputnik Узбекистан
В Кремле прокомментировали желание Евросоюза разместить военный контингент на Украине после прекращения огня.
2025-07-11T18:05+0500
2025-07-11T18:05+0500
2025-07-11T18:05+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Настырность европейских лидеров в их желании разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, в Кремле разочарованы нежеланием Запада слышать позицию РФ по поводу возможного ввода миротворцев на Украину. Данная тема, как подчеркнул пресс-секретарь главы РФ, важна для России.Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул чрезвычайную важность вопроса об иностранных контингентах для России. Их размещение на Украине вблизи российских границ неприемлемо для Москвы.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч солдат на Украину. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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кремль путин песков макрон украина россия военный контингент евросоюз
кремль путин песков макрон украина россия военный контингент евросоюз
Желание ЕС разместить военных на Украине говорит об антироссийском курсе — Песков
В Кремле прокомментировали желание Евросоюза разместить военный контингент на Украине после прекращения огня.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Настырность европейских лидеров в их желании разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле разочарованы нежеланием Запада слышать позицию РФ по поводу возможного ввода миротворцев на Украину. Данная тема, как подчеркнул пресс-секретарь главы РФ, важна для России.
"Мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание. И они не находят понимания", — сказал Песков на брифинге.
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул чрезвычайную важность вопроса об иностранных контингентах для России. Их размещение на Украине вблизи российских границ неприемлемо для Москвы.
"В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений — настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских. В этой связи можно выразить только сожаление", — сказал представитель Кремля.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч солдат на Украину. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.
Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.