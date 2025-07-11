https://uz.sputniknews.ru/20250711/shavkat-mirziyoev-postanovlenie-prazdnovanii-nezavisimost-uzbekistan-50462187.html

Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании 34-летия независимости Узбекистана

Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании 34-летия независимости Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Празднование знаменательной даты пройдет под девизом — "Во имя Родины, во имя нации, во имя народа!".

2025-07-11T13:35+0500

2025-07-11T13:35+0500

2025-07-11T14:48+0500

узбекистан

день независимости

постановление

праздник

организация мероприятий

конкурс

общество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о подготовке к тридцать четвертой годовщине государственной независимости Узбекистана. Празднование знаменательной даты пройдет под девизом — "Во имя Родины, во имя нации, во имя народа!". Об этом сообщает агентство УзА.В соответствии с документом утверждена концепция праздничных мероприятий. Так, Праздник независимости пройдет в республике Каракалпакстан, областных центрах и городе Ташкенте, а также во всех городах и районах, селах и аулах.На местах будут организованы духовно-просветительские мероприятия, литературно-художественные вечера, дни национального кино, всенародные гулянья, культурные и спортивные мероприятия, посвященные значению праздника Независимости в развитии страны.В них примут активное участие известные деятели науки, культуры и искусства, творческие работники, спортсмены, представители общественности.К подготовке основных праздничных мероприятий по всей республике будут привлекать творческие группы из числа сценаристов и режиссеров, писателей и поэтов, композиторов и балетмейстеров, художников сцены, талантливых молодых исполнителей, представителей искусства маком и бахши, обладающих высоким профессиональным мастерством и опытом.В рамках празднования состоятся традиционные республиканские конкурсы "Образ Родины глазами художника", "Жить во имя Родины!" и "Самый великий, самый дорогой", а также конкурсы на лучшие песни и музыкальные произведения, воспевающие независимость страны.Награждение победителей и призеров этих конкурсов состоится в торжественной обстановке накануне Дня независимости.Всю работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий будут широко освещать телевидение и другие средства массовой информации.Контроль за исполнением постановления возложен на Премьер-министра страны Абдуллу Арипова и руководителя Департамента социального развития Администрации президента республики Узбекистан Одила Абдурахманова.

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