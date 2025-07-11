https://uz.sputniknews.ru/20250711/spetsialisty-rekomenduyut-uzbekistan-kak-napravlenie-dlya-relokatsii-50467207.html

Специалисты рекомендуют Узбекистан как направление для релокации

Специалисты рекомендуют Узбекистан как направление для релокации

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане сформирована стабильная и привлекательная экосистема для международного IT-бизнеса. Так, 82% иностранных специалистов планируют продолжить деятельность в Узбекистане в ближайшее время, а 81% рекомендует страну как привлекательное направление для релокации.

2025-07-11T17:10+0500

2025-07-11T17:10+0500

2025-07-11T17:10+0500

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ЦЭИР и IT Park провели исследование по оценке деловой среды и процессов адаптации релокантов в Узбекистане. В опросе приняли участие иностранные специалисты и компании, осуществляющие деятельность в стране.Анализ показал, что в Узбекистане сформирована стабильная и привлекательная экосистема для международного IT-бизнеса и иностранных специалистов. Так, 82% иностранных специалистов планируют продолжить деятельность в Узбекистане в ближайшее время. 81% специалистов рекомендуют страну как привлекательное направление для релокации.В исследовании также приводится портрет среднестатистического релоканта в Узбекистане. Это квалифицированный иностранный специалист, которому в среднем около 38 лет, состоящий в браке и имеющий детей.Согласно опросу, 66% релокантов состоят в браке, а 40% воспитывают детей младше 16 лет.В исследовании также отмечено, что 78% релокантов не применяют на практике IT Card, которые выдаются иностранным гражданам как с визовым, так и безвизовым режимом, для пользования льготами и преференциями на условиях граждан Узбекистана. Однако в то же время 73% опрошенных указывают на необходимость расширения функциональности и повышения информированности сотрудников государственных органов, банков и нотариальных структур.Портрет среднестатистического релоканта в Узбекистане — в нашей инфографике.

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