https://uz.sputniknews.ru/20250711/tamojennaya-protsedura-pererabotki-pomogaet-promyshlennoy-kooperatsii-eksportu-stran-eaes-50464697.html

Таможенная процедура переработки помогает промкооперации и экспорту стран ЕАЭС

Таможенная процедура переработки помогает промкооперации и экспорту стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Таможенная процедура, предусматривающая использование иностранных товаров с временным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, помогает совершенствовать в Союзе производственные процессы и повышать конкурентоспособность товаров.

2025-07-11T15:15+0500

2025-07-11T15:15+0500

2025-07-11T15:39+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Применение на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) таможенной процедуры переработки стимулирует развитие промышленной кооперации и экспорт государств-членов. Об этом заявил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк на семинаре, который состоялся на площадке Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.В семинаре приняли участие более 130 представителей уполномоченных госорганов, организаций, отраслевых ассоциаций, бизнеса стран ЕАЭС.По словам Вовка, такая таможенная процедура, предусматривающая использование иностранных товаров с временным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, помогает совершенствовать в Союзе производственные процессы и повышать конкурентоспособность товаров. По сути, она является одним из важных элементов интеграционного потенциала стран евразийской "пятерки".Особое внимание на семинаре было уделено вопросам практического применения таможенной процедуры переработки, административным аспектам ее реализации таможенными органами государств Союза, преимуществам для производителей и экспортеров.Среди отраслей промышленности, где активно применяется или может применяться указанная процедура, названы авиа- и судостроение, железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, включая производство двигателей, металлургия, фармацевтика, деревообработка, химпром, легпром и ряд других.

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