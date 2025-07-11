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Таможенная процедура переработки помогает промкооперации и экспорту стран ЕАЭС
Таможенная процедура переработки помогает промкооперации и экспорту стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Таможенная процедура, предусматривающая использование иностранных товаров с временным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, помогает совершенствовать в Союзе производственные процессы и повышать конкурентоспособность товаров.
2025-07-11T15:15+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Применение на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) таможенной процедуры переработки стимулирует развитие промышленной кооперации и экспорт государств-членов. Об этом заявил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк на семинаре, который состоялся на площадке Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.В семинаре приняли участие более 130 представителей уполномоченных госорганов, организаций, отраслевых ассоциаций, бизнеса стран ЕАЭС.По словам Вовка, такая таможенная процедура, предусматривающая использование иностранных товаров с временным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, помогает совершенствовать в Союзе производственные процессы и повышать конкурентоспособность товаров. По сути, она является одним из важных элементов интеграционного потенциала стран евразийской "пятерки".Особое внимание на семинаре было уделено вопросам практического применения таможенной процедуры переработки, административным аспектам ее реализации таможенными органами государств Союза, преимуществам для производителей и экспортеров.Среди отраслей промышленности, где активно применяется или может применяться указанная процедура, названы авиа- и судостроение, железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, включая производство двигателей, металлургия, фармацевтика, деревообработка, химпром, легпром и ряд других.
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еаэс еэк таможня промышленность процедура переработки
еаэс еэк таможня промышленность процедура переработки
Таможенная процедура переработки помогает промкооперации и экспорту стран ЕАЭС
15:15 11.07.2025 (обновлено: 15:39 11.07.2025)
Таможенная процедура, предусматривающая использование иностранных товаров с временным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, помогает совершенствовать в Союзе производственные процессы и повышать конкурентоспособность товаров.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Применение на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) таможенной процедуры переработки стимулирует развитие промышленной кооперации и экспорт государств-членов. Об этом заявил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк на семинаре, который состоялся на площадке Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.
В семинаре приняли участие более 130 представителей уполномоченных госорганов, организаций, отраслевых ассоциаций, бизнеса стран ЕАЭС.
По словам Вовка, такая таможенная процедура, предусматривающая использование иностранных товаров с временным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, помогает совершенствовать в Союзе производственные процессы и повышать конкурентоспособность товаров. По сути, она является одним из важных элементов интеграционного потенциала стран евразийской "пятерки".
"Для реализации Комиссией инициатив глав государств Союза по развитию собственных компетенций и технологий при производстве высокотехнологичной продукции и увеличению ее экспорта в третьи страны следует полнее использовать наш интеграционный потенциал, — отметил Вовк. — Это необходимо для консолидации усилий по развитию промышленной кооперации и разработки новых эффективных механизмов выхода конкурентоспособной продукции".
Особое внимание на семинаре было уделено вопросам практического применения таможенной процедуры переработки, административным аспектам ее реализации таможенными органами государств Союза, преимуществам для производителей и экспортеров.
Среди отраслей промышленности, где активно применяется или может применяться указанная процедура, названы авиа- и судостроение, железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, включая производство двигателей, металлургия, фармацевтика, деревообработка, химпром, легпром и ряд других.
"Анализ динамики кооперационных поставок в указанных отраслях свидетельствует о значительном потенциале для развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и расширения экспорта высокотехнологичной продукции на рынки третьих стран", —отметили в ЕЭК.