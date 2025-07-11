Cтроительство, электротехника, автостроение: в Ташкенте реализуют 100 новых проектов
10:52 11.07.2025 (обновлено: 11:02 11.07.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкент в преддверии лета: город с высоты мая
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района столицы.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента планируется строительство многоэтажного производственного корпуса и создание моноцентра, в результате чего будет реализовано 100 новых проектов в разных сферах. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района столицы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Малая промзона, расположенная на территории махаллей Бешкуркон и Тирсакобод на площади в 320 гектаров, создана на основании постановления президента от 3 июля 2023 года. В соответствии с документом на этой территории были улучшены транспортная, инженерно-коммуникационная и дорожная инфраструктура, что создало условия для развития промышленности и предпринимательства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь размещены энергоэффективные и экологически безопасные производственные мощности.
"На сегодняшний день количество таких предприятий достигло 531. Число созданных рабочих мест приближается к 20 тысячам. Годовой производственный потенциал — 6,8 трлн сумов. В текущем году 50 предприятий планируют экспортировать продукцию на сумму $180 млн. Ранее Чиланзар никогда не достигал таких показателей", — отметили в пресс-службе.
Глава государства посетил предприятие "Tarleplast" и ознакомился с производственным процессом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Общая стоимость проекта составляет $25 млн. На предприятии установлено 12 видов современного оборудования, что позволило наладить выпуск 90 тысяч тонн стальных труб и металлических профилей в год. Объем продукции в денежном выражении составляет 900 млрд сумов. На предприятии создано около 120 постоянных рабочих мест.
"Особенность продукции в том, что трубы выдерживают высокое давление и внешние воздействия, отличаются конкурентоспособностью по ассортименту и цене. Это подтверждает экспорт продукции на сумму $4 млн в Россию, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан в прошлом году. Планируется дальнейшее расширение географии поставок", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент также осмотрел выставку продукции, производимой в данной индустриальной зоне, и ознакомился с презентацией перспективных промышленных проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, планируется строительство многоэтажного производственного корпуса и создание моноцентра. В результате в промзоне будет реализовано еще 100 новых проектов и создано дополнительно 3 тысячи рабочих мест.
Проекты охватывают такие направления, как строительство, фармацевтика, электротехника, полиграфия, автомобилестроение, швейно-трикотажное и кондитерское производство.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства пообщался с предпринимателями и дал рекомендации по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, созданию новых рабочих мест и развитию сферы услуг.