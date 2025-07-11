https://uz.sputniknews.ru/20250711/v-tashkente-realizuyut-novye-proekty-50456071.html

Cтроительство, электротехника, автостроение: в Ташкенте реализуют 100 новых проектов

Cтроительство, электротехника, автостроение: в Ташкенте реализуют 100 новых проектов

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района столицы.

2025-07-11T10:52+0500

2025-07-11T10:52+0500

2025-07-11T11:02+0500

шавкат мирзиёев

чиланзарский район

промышленная зона

проект

строительство

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента планируется строительство многоэтажного производственного корпуса и создание моноцентра, в результате чего будет реализовано 100 новых проектов в разных сферах. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализуемыми проектами в промышленной зоне Чиланзарского района столицы.Малая промзона, расположенная на территории махаллей Бешкуркон и Тирсакобод на площади в 320 гектаров, создана на основании постановления президента от 3 июля 2023 года. В соответствии с документом на этой территории были улучшены транспортная, инженерно-коммуникационная и дорожная инфраструктура, что создало условия для развития промышленности и предпринимательства.Здесь размещены энергоэффективные и экологически безопасные производственные мощности. Глава государства посетил предприятие "Tarleplast" и ознакомился с производственным процессом.Общая стоимость проекта составляет $25 млн. На предприятии установлено 12 видов современного оборудования, что позволило наладить выпуск 90 тысяч тонн стальных труб и металлических профилей в год. Объем продукции в денежном выражении составляет 900 млрд сумов. На предприятии создано около 120 постоянных рабочих мест.Президент также осмотрел выставку продукции, производимой в данной индустриальной зоне, и ознакомился с презентацией перспективных промышленных проектов.В частности, планируется строительство многоэтажного производственного корпуса и создание моноцентра. В результате в промзоне будет реализовано еще 100 новых проектов и создано дополнительно 3 тысячи рабочих мест. Проекты охватывают такие направления, как строительство, фармацевтика, электротехника, полиграфия, автомобилестроение, швейно-трикотажное и кондитерское производство.Глава государства пообщался с предпринимателями и дал рекомендации по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, созданию новых рабочих мест и развитию сферы услуг.

чиланзарский район

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