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https://uz.sputniknews.ru/20250712/glava-mid-rf-peredal-kim-chen-ynu-poslanie-putina-50480335.html
Глава МИД РФ передал Ким Чен Ыну послание Путина – подробности
Глава МИД РФ передал Ким Чен Ыну послание Путина – подробности
Sputnik Узбекистан
Президент России в послании Ким Чен Ыну подтвердил приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты.
2025-07-12T16:55+0500
2025-07-12T17:13+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну от президента Владимира Путина послание с надеждой на продолжение прямых контактов с ним в самое ближайшее время, заявил Лавров на встрече с главой КНДР. Глава российского МИД и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын провели встречу в ходе визита Лаврова в эту страну.В послании северокорейскому лидеру президент России подтвердил приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты.Также Лавров провел переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии, подтвердив приверженность дипломатическим решениям имеющихся проблем.Было отмечено, что две страны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных стран, нагнетающих напряженность.Кроме того, состоялся второй раунд стратегического диалога России и КНДР. Основные заявления Лаврова по итогам этого мероприятия:Позже российский министр отправится в Китай.
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путин лавров россия мид кндр ким чен ын украина северная корея
путин лавров россия мид кндр ким чен ын украина северная корея

Глава МИД РФ передал Ким Чен Ыну послание Путина – подробности

16:55 12.07.2025 (обновлено: 17:13 12.07.2025)
© РИА НовостиВ КНДР прошла встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына
В КНДР прошла встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости
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Президент России в послании Ким Чен Ыну подтвердил приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну от президента Владимира Путина послание с надеждой на продолжение прямых контактов с ним в самое ближайшее время, заявил Лавров на встрече с главой КНДР.
Глава российского МИД и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын провели встречу в ходе визита Лаврова в эту страну.
В послании северокорейскому лидеру президент России подтвердил приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты.

"Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время", — сказал Лавров.

Также Лавров провел переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии, подтвердив приверженность дипломатическим решениям имеющихся проблем.
"Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия в практических областях. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", – говорится в сообщении МИД РФ.
Было отмечено, что две страны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных стран, нагнетающих напряженность.
"Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия ) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы", – отметили в МИД России.
Кроме того, состоялся второй раунд стратегического диалога России и КНДР.
Основные заявления Лаврова по итогам этого мероприятия:
Помощь КНДР в спецоперации – искреннее проявление солидарности со стороны Ким Чен Ына, у России не было причин отказываться от нее.
Москва не воспринимает всерьез попытки создания "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", это фантазии.
Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии инфраструктуры НАТО, согласны в необходимости создания надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности в АТР.
Россия предостерегает Вашингтон, Сеул и Токио от злоупотребления своими союзническими связями.
Беларусь пригласила КНДР принять участие в 3-ей конференции по безопасности Евразийской архитектуры, в Пхеньяне рассматривают этот вопрос.
Москва понимает причины, по которым Пхеньян развивает свою ядерную программу.
Сотрудничество России и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове.
Владимир Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.
Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение.
Позже российский министр отправится в Китай.
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