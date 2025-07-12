Глава МИД РФ передал Ким Чен Ыну послание Путина – подробности
16:55 12.07.2025 (обновлено: 17:13 12.07.2025)
© РИА НовостиВ КНДР прошла встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына
© РИА Новости
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Президент России в послании Ким Чен Ыну подтвердил приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну от президента Владимира Путина послание с надеждой на продолжение прямых контактов с ним в самое ближайшее время, заявил Лавров на встрече с главой КНДР.
Глава российского МИД и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын провели встречу в ходе визита Лаврова в эту страну.
В послании северокорейскому лидеру президент России подтвердил приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты.
"Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время", — сказал Лавров.
Также Лавров провел переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии, подтвердив приверженность дипломатическим решениям имеющихся проблем.
"Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия в практических областях. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", – говорится в сообщении МИД РФ.
Было отмечено, что две страны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных стран, нагнетающих напряженность.
"Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия ) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы", – отметили в МИД России.
Кроме того, состоялся второй раунд стратегического диалога России и КНДР.
Основные заявления Лаврова по итогам этого мероприятия:
Помощь КНДР в спецоперации – искреннее проявление солидарности со стороны Ким Чен Ына, у России не было причин отказываться от нее.
Москва не воспринимает всерьез попытки создания "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", это фантазии.
Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии инфраструктуры НАТО, согласны в необходимости создания надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности в АТР.
Россия предостерегает Вашингтон, Сеул и Токио от злоупотребления своими союзническими связями.
Беларусь пригласила КНДР принять участие в 3-ей конференции по безопасности Евразийской архитектуры, в Пхеньяне рассматривают этот вопрос.
Москва понимает причины, по которым Пхеньян развивает свою ядерную программу.
Сотрудничество России и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове.
Владимир Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.
Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение.
Позже российский министр отправится в Китай.