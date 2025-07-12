https://uz.sputniknews.ru/20250712/glava-mid-rf-peredal-kim-chen-ynu-poslanie-putina-50480335.html

Глава МИД РФ передал Ким Чен Ыну послание Путина – подробности

Глава МИД РФ передал Ким Чен Ыну послание Путина – подробности

Sputnik Узбекистан

Президент России в послании Ким Чен Ыну подтвердил приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты.

2025-07-12T16:55+0500

2025-07-12T16:55+0500

2025-07-12T17:13+0500

сергей лавров

мид рф

кндр

ким чен ын

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну от президента Владимира Путина послание с надеждой на продолжение прямых контактов с ним в самое ближайшее время, заявил Лавров на встрече с главой КНДР. Глава российского МИД и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын провели встречу в ходе визита Лаврова в эту страну.В послании северокорейскому лидеру президент России подтвердил приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты.Также Лавров провел переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии, подтвердив приверженность дипломатическим решениям имеющихся проблем.Было отмечено, что две страны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных стран, нагнетающих напряженность.Кроме того, состоялся второй раунд стратегического диалога России и КНДР. Основные заявления Лаврова по итогам этого мероприятия:Позже российский министр отправится в Китай.

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