https://uz.sputniknews.ru/20250712/luchshiy-ofis-tot-gde-iz-illyuminatora-vidny-oblaka-50482452.html

Лучший офис — тот, где из иллюминатора видны облака

Лучший офис — тот, где из иллюминатора видны облака

Sputnik Узбекистан

Журналисты Sputnik Узбекистан побывали в аэропорту Ташкента, где пообщалась с молодым бортпроводником-бригадиром Uzbekistan Airways. Она рассказала об особенностях работы, нестандартных ситуациях на борту и любви к небу.

2025-07-12T18:50+0500

2025-07-12T18:50+0500

2025-07-12T18:55+0500

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авиакомпания uzbekistan airways

узбекистан

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Феруза Искандарова — молодой и перспективный бортпроводник Uzbekistan Airways. За спиной у нее больше двух тысяч часов в воздухе, десятки стран и городов, а главное — тысячи довольных и благодарных пассажиров, ради комфорта и безопасности которых она каждый раз выходит в рейс. За два с половиной года работы в авиакомпании Феруза показала высокий уровень профессионализма и ответственности, и недавно она стала бортпроводником-бригадиром. До авиации Феруза работала проводником поезда "Афросиаб", хотя всегда мечтала о небе. Поборов все сомнения и пройдя строгий отбор, девушка была принята в Uzbekistan Airways и теперь не представляет свою жизнь без авиации.К кандидатам на должность бортпроводника предъявляется немало требований. Это и возраст от 18 до 25 лет, и соответствующие рост, вес и индекс массы тела, и многие другие параметры. Они проходят специальную медицинскую комиссию — ВЛЭК. Будущий бортпроводник должен свободно владеть государственным, русским и английским языками, демонстрировать эрудицию, разносторонние знания по географии, истории и культуре Узбекистана и стран мира, быть стрессоустойчивым и коммуникабельным, уметь оказывать первую помощь. После отбора будущие бортпроводники проходят обучение на базе учебно-тренировочного центра, где посещают теоретические и практические занятия. Здесь также проводятся тренировки по обеспечению безопасности на борту, оказанию первой медицинской помощи и предоставлению сервиса. Только потом наступает долгожданный первый рабочий рейс под присмотром бортпроводника-инструктора. Для Ферузы он был первым во всех смыслах: до прихода в Uzbekistan Airways она не летала на самолетах. В самолете бортпроводники занимаются обеспечением безопасности и комфорта пассажиров. Это и проведение инструктажей по безопасности, и проверка аварийно-спасательного оборудования, и обслуживание пассажиров, и оказание первой медицинской помощи в случае необходимости. Также они следят за порядком на борту и всегда готовы разрешить любую конфликтную ситуацию. Как лицо авиакомпании, бортпроводник всегда должен быть приветливым и вежливым. Нагрузки, ненормированный график и стрессы — это также особенности работы в небе. О том, с какими нестандартными ситуациями в своей практике уже сталкивалась Феруза, почему коммуникабельность и умение найти подход к каждому пассажиру помогают в работе и что дает вдохновение для постоянного совершенствования — в видео Sputnik Узбекистан.

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