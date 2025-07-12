https://uz.sputniknews.ru/20250712/tashkent-propiska-edinyy-poryadok-registratsii-50477315.html
В Узбекистане введут единый порядок регистрации – новый закон
В Узбекистане введут единый порядок регистрации – новый закон
Sputnik Узбекистан
Новый закон устанавливает единый порядок регистрации по месту жительства и пребывания по всей стране. Согласно документу, граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.
2025-07-12T13:58+0500
2025-07-12T13:58+0500
2025-07-12T15:14+0500
ташкент
регистрация
закон
прописка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане приняли закон "О регистрации граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и пребывания", сообщает Министерство юстиции.Документ отменяет действие закона "О перечне категорий лиц-граждан Республики Узбекистан, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области", принятого в 2011 году.Кроме того, новый закон устанавливает единый порядок регистрации по месту жительства и пребывания по всей стране. Теперь граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.Собственник или лицо, обладающее правом распоряжения жильем, должно своевременно регистрировать лиц, проживающих в этом жилье, по месту жительства или месту пребывания. Регистрация лиц, проживающих в средствах размещения или находящихся на лечении в медучреждениях, будет осуществляться ответственными сотрудниками этих учреждений через систему E-mehmon.Если место жительства или пребывания изменилось, то необходимо пройти регистрацию по новому адресу не позднее чем через 10 рабочих дней с момента прибытия.Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, должны зарегистрироваться по месту жительства или пребывания не позднее 10 рабочих дней с момента въезда в страну. Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают за пределами страны, обязаны пройти регистрацию по месту пребывания в течение 10 рабочих дней с момента въезда, если международные договоры или законодательство Узбекистана не предусматривают иной срок.Случаи, в которых может быть отказано в регистрации:Отказ в регистрации по иным основаниям не допускается. Решение об отказе может быть обжаловано в суде.Зарегистрироваться по месту жительства граждане Узбекистана могут:
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регистрация прописка место жительства закон
В Узбекистане введут единый порядок регистрации – новый закон
13:58 12.07.2025 (обновлено: 15:14 12.07.2025)
Документ устанавливает единый порядок регистрации по месту жительства и пребывания по всей стране. Теперь граждане Узбекистана, иностранцы и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
В Узбекистане приняли закон "О регистрации граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и пребывания", сообщает
Министерство юстиции.
Документ отменяет действие закона "О перечне категорий лиц-граждан Республики Узбекистан, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области", принятого в 2011 году.
Кроме того, новый закон устанавливает единый порядок регистрации по месту жительства и пребывания по всей стране. Теперь граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.
Собственник или лицо, обладающее правом распоряжения жильем, должно своевременно регистрировать лиц, проживающих в этом жилье, по месту жительства или месту пребывания.
Регистрация лиц, проживающих в средствах размещения или находящихся на лечении в медучреждениях, будет осуществляться ответственными сотрудниками этих учреждений через систему E-mehmon.
Если место жительства или пребывания изменилось, то необходимо пройти регистрацию по новому адресу не позднее чем через 10 рабочих дней с момента прибытия.
Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, должны зарегистрироваться по месту жительства или пребывания не позднее 10 рабочих дней с момента въезда в страну.
Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают за пределами страны, обязаны пройти регистрацию по месту пребывания в течение 10 рабочих дней с момента въезда, если международные договоры или законодательство Узбекистана не предусматривают иной срок.
Случаи, в которых может быть отказано в регистрации:
непредставление документов, предусмотренных настоящим законом;
несоответствие действительности представленных данных;
неуплата государственной пошлины;
наложение запрета или ареста на передачу жилого помещения;
наличие ограничений на свободу передвижения и выбора места жительства;
нарушение социальных норм жилой площади.
Отказ в регистрации по иным основаниям не допускается. Решение об отказе может быть обжаловано в суде.
Зарегистрироваться по месту жительства граждане Узбекистана могут:
в подразделениях миграции и оформления гражданства органов внутренних дел;
в центрах государственных услуг;
через Единый интерактивный портал госуслуг (my.gov.uz).