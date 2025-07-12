https://uz.sputniknews.ru/20250712/tashkent-propiska-edinyy-poryadok-registratsii-50477315.html

В Узбекистане введут единый порядок регистрации – новый закон

В Узбекистане введут единый порядок регистрации – новый закон

Sputnik Узбекистан

Новый закон устанавливает единый порядок регистрации по месту жительства и пребывания по всей стране. Согласно документу, граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.

2025-07-12T13:58+0500

2025-07-12T13:58+0500

2025-07-12T15:14+0500

ташкент

регистрация

закон

прописка

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45302373_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_1f68bd0e5e4b56c401e62caaa8acec29.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане приняли закон "О регистрации граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и пребывания", сообщает Министерство юстиции.Документ отменяет действие закона "О перечне категорий лиц-граждан Республики Узбекистан, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области", принятого в 2011 году.Кроме того, новый закон устанавливает единый порядок регистрации по месту жительства и пребывания по всей стране. Теперь граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.Собственник или лицо, обладающее правом распоряжения жильем, должно своевременно регистрировать лиц, проживающих в этом жилье, по месту жительства или месту пребывания. Регистрация лиц, проживающих в средствах размещения или находящихся на лечении в медучреждениях, будет осуществляться ответственными сотрудниками этих учреждений через систему E-mehmon.Если место жительства или пребывания изменилось, то необходимо пройти регистрацию по новому адресу не позднее чем через 10 рабочих дней с момента прибытия.Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, должны зарегистрироваться по месту жительства или пребывания не позднее 10 рабочих дней с момента въезда в страну. Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают за пределами страны, обязаны пройти регистрацию по месту пребывания в течение 10 рабочих дней с момента въезда, если международные договоры или законодательство Узбекистана не предусматривают иной срок.Случаи, в которых может быть отказано в регистрации:Отказ в регистрации по иным основаниям не допускается. Решение об отказе может быть обжаловано в суде.Зарегистрироваться по месту жительства граждане Узбекистана могут:

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

регистрация прописка место жительства закон