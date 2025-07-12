https://uz.sputniknews.ru/20250712/uzbekistan-kuveyt-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-50476216.html

Узбекистан и Кувейт определили перспективные направления сотрудничества в туризме

Узбекистан и Кувейт определили перспективные направления сотрудничества в туризме

Sputnik Узбекистан

В городе Эль-Кувейте состоялся узбекско-кувейтский туристический форум, в котором приняли участие ведущие туристические компании и инвесторы двух стран.

2025-07-12T12:52+0500

2025-07-12T12:52+0500

2025-07-12T13:00+0500

кувейт

узбекистан

туризм

форум

сотрудничество

туристы

безвизовый режим

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Представители туристических компаний Узбекистана и Кувейта определили перспективные направления сотрудничества в этой отрасли, сообщает ИА "Дунё".В городе Эль-Кувейте состоялся узбекско-кувейтский туристический форум, в котором приняли участие ведущие туристические компании и инвесторы двух стран.В мероприятии, прошедшем под лозунгом "Узбекистан – жемчужина Шелкового пути", выступил председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шодиев. Он отметил, что республика переживает "новый туристический ренессанс" и эта отрасль превратилась в одну из основных движущих сил национальной экономики. ОА также подчеркнул, что Узбекистан сегодня является одним из самых привлекательных направлений в регионе в виду своего культурного и природного разнообразия, уникальных археологических памятников, а также значительных инвестиций в развитие инфраструктуры и туристических услуг.Было отмечено, что для упрощения передвижения туристов с июня 2025 года для граждан Кувейта введен безвизовый режим на срок до 30 дней. В этой связи была отмечена важность расширения сотрудничества с туристическими структурами этой страны. Исходя из этого подхода, были анонсированы планы по продвижению туристических направлений при участии представителей узбекских компаний, работающих в данной сфере.Посол Узбекистана Аюбхон Юнусов отметил, что в последние годы наблюдается значительный прогресс в развитии узбекско-кувейтских отношений, и они выходят на новый уровень благодаря конструктивному диалогу. Заместитель министра информации и культуры Кувейта Усама Хамад Аль-Мехьяль отметил, что Узбекистан известен как перспективное туристическое направление с его древней историей, богатым культурным и цивилизационным наследием, а также красивой природой и колоритной восточной кухней.Узбекская сторона рассказала о туристическом потенциале Коканда, Самарканда, Бухары и Ташкента, богатом историческом наследии городов, национальной кухне, гостеприимном узбекском народе и удобствах, созданных для туристов в этих регионах.В рамках форума состоялись бизнес-встречи между представителями туристических компаний Узбекистана и Кувейта. В ходе переговоров стороны определили перспективные направления сотрудничества и договорились об организации информационного тура в Узбекистан для кувейтских туроператоров.

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