Узбекистан и Кувейт определили перспективные направления сотрудничества в туризме
12:52 12.07.2025 (обновлено: 13:00 12.07.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовПаломнический тур "Семь Пиров Бухары"
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В городе Эль-Кувейте состоялся узбекско-кувейтский туристический форум, в котором приняли участие ведущие туристические компании и инвесторы двух стран.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Представители туристических компаний Узбекистана и Кувейта определили перспективные направления сотрудничества в этой отрасли, сообщает ИА "Дунё".
В городе Эль-Кувейте состоялся узбекско-кувейтский туристический форум, в котором приняли участие ведущие туристические компании и инвесторы двух стран.
В мероприятии, прошедшем под лозунгом "Узбекистан – жемчужина Шелкового пути", выступил председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шодиев. Он отметил, что республика переживает "новый туристический ренессанс" и эта отрасль превратилась в одну из основных движущих сил национальной экономики.
ОА также подчеркнул, что Узбекистан сегодня является одним из самых привлекательных направлений в регионе в виду своего культурного и природного разнообразия, уникальных археологических памятников, а также значительных инвестиций в развитие инфраструктуры и туристических услуг.
"В 2024 году нашу страну посетило более 10 миллионов иностранных туристов, а доход отрасли превысил 3,5 миллиарда долларов. Также мы планируем довести количество ежегодных туристов до 15 миллионов к 2030 году", – сказал Шодиев.
Было отмечено, что для упрощения передвижения туристов с июня 2025 года для граждан Кувейта введен безвизовый режим на срок до 30 дней. В этой связи была отмечена важность расширения сотрудничества с туристическими структурами этой страны. Исходя из этого подхода, были анонсированы планы по продвижению туристических направлений при участии представителей узбекских компаний, работающих в данной сфере.
Посол Узбекистана Аюбхон Юнусов отметил, что в последние годы наблюдается значительный прогресс в развитии узбекско-кувейтских отношений, и они выходят на новый уровень благодаря конструктивному диалогу.
"Форум, проводимый под девизом "Узбекистан – жемчужина Шелкового пути", направлен на демонстрацию богатого и разнообразного туристического потенциала нашей страны. Он подтверждает, что наши взаимоотношения основаны на подлинной солидарности, крепкой братской связи и подкреплены искренней дружбой лидеров двух стран", – заявил дипломат.
Заместитель министра информации и культуры Кувейта Усама Хамад Аль-Мехьяль отметил, что Узбекистан известен как перспективное туристическое направление с его древней историей, богатым культурным и цивилизационным наследием, а также красивой природой и колоритной восточной кухней.
Узбекская сторона рассказала о туристическом потенциале Коканда, Самарканда, Бухары и Ташкента, богатом историческом наследии городов, национальной кухне, гостеприимном узбекском народе и удобствах, созданных для туристов в этих регионах.
"Прошедший в Кувейте узбекский туристический форум произвел большое впечатление на зарубежных участников. Они подчеркнули, что рассматривают нашу страну как потенциальное туристическое направление, и выразили готовность приложить все усилия для дальнейшего увеличения потока туристов из Кувейта в Узбекистан", – отметили в агентстве.
В рамках форума состоялись бизнес-встречи между представителями туристических компаний Узбекистана и Кувейта. В ходе переговоров стороны определили перспективные направления сотрудничества и договорились об организации информационного тура в Узбекистан для кувейтских туроператоров.