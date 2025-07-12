https://uz.sputniknews.ru/20250712/v-mpts-sputnik-uzbekistan-obsudyat-voprosy-obespecheniya-naseleniya-strany-jilem--50470351.html

В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят вопросы обеспечения населения страны жильем

В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят вопросы обеспечения населения страны жильем

Sputnik Узбекистан

На пресс-конференции будут рассмотрены вопросы доступности жилья, реализации проектов жилищного строительства, а также темпов строительства.

2025-07-12T10:40+0500

2025-07-12T10:40+0500

2025-07-12T10:40+0500

янги узбекистон

пресс-центр

пресс-конференция

жилье

министерство жилищно-коммунального обслуживания

жкх

строительство

пресс-центр

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция заместителя начальника управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Эльёра КОМИЛОВА на тему: "Проект "Янги Узбекистон": как решается задача обеспечения населения страны жильем".Мероприятие пройдет 15 июля в 14.00 по ташкентскому времени.Участники пресс-конференции получат ответы на следующие вопросы:Мероприятие будет проходить на узбекском языке.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам: Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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