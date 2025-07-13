https://uz.sputniknews.ru/20250713/kakimi-straxovymi-uslugami-chasche-vsego-polzuyutsya-uzbekistantsy-50502001.html
Какими страховыми услугами чаще всего пользуются узбекистанцы — подробности
Какими страховыми услугами чаще всего пользуются узбекистанцы — подробности
Sputnik Узбекистан
Объем страховых услуг в республике за пять месяцев 2025-го достиг 4,5 трлн. сумов
2025-07-13T13:20+0500
2025-07-13T13:20+0500
2025-07-13T13:20+0500
общество
узбекистан
узбекистанцы
страхование
статистика
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ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik. Население Узбекистана чаще всего пользуется услугами страхования от несчастных случаев. Об этом сообщает Национальный комитет по статистике.В январе–мае этого года объем оказанных страховых услуг в республике достиг 4,5 трлн сумов, превысив показатель аналогичного прошлогоднего периода на 1,1 трлн сумов.За пять месяцев 2025-го доля услуг по страхованию жизни составила 6,4%, услуг по перестрахованию – 5,5%.
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узбекистанцы страхование услуги
узбекистанцы страхование услуги
Какими страховыми услугами чаще всего пользуются узбекистанцы — подробности
Объем страховых услуг в республике за пять месяцев 2025-го достиг 4,5 трлн. сумов.
ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik.
Население Узбекистана чаще всего пользуется услугами страхования от несчастных случаев. Об этом сообщает
Национальный комитет по статистике.
В январе–мае этого года объем оказанных страховых услуг в республике достиг 4,5 трлн сумов, превысив показатель аналогичного прошлогоднего периода на 1,1 трлн сумов.
"Наибольшую долю в объеме страховых услуг занимают страхование от несчастных случаев, страхование автотранспортных средств и других видов транспорта, страхование грузов и имущества и другие. Их доля составила 88,1%", — говорится в сообщении.
За пять месяцев 2025-го доля услуг по страхованию жизни составила 6,4%, услуг по перестрахованию – 5,5%.