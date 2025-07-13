https://uz.sputniknews.ru/20250713/legkoatlet-uzbekistan-vtoroy-raz-obnovil-rekord-respubliki-50499842.html
Легкоатлет из Узбекистана во второй раз в сезоне обновил рекорд республики
Легкоатлет из Узбекистана во второй раз в сезоне обновил рекорд республики
Sputnik Узбекистан
В Финляндии прошел турнир бронзового уровня Motonet GP Joensuu
2025-07-13T12:10+0500
2025-07-13T12:10+0500
2025-07-13T13:48+0500
легкая атлетика
спорт
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анвар анваров
турнир
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рекорд
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекистанский легкоатлет Анвар Анваров во второй раз за сезон обновил национальный рекорд в прыжках в длину, сообщает пресс-служба НОК.На турнире бронзового уровня по легкой атлетике Motonet GP Joensuu в Финляндии он прыгнул на 8,25 м при допустимом ветре +1,5 м/с, улучшив свое прежнее достижение на два сантиметра.На VII Мемориале Геннадия Арзуманова — Международном турнире бронзового уровня World Athletics в Ташкенте Анваров дважды показал результат 8,23 м, превзойдя свой предыдущий рекорд на один сантиметр.В Финляндии он не только установил новый рекорд, но и стал победителем соревнований, опередив кубинца Аниэля Молина на 39 см и финна Уристиана Пулли на 43 см. Анваров так же стал лидером Азиатского сезона.Кроме того, в программе соревнований по прыжкам в высоту, представительница Узбекистана Барно Сайфулаева, показав результат 1,85 метра, завоевала бронзу по попыткам, добавили в пресс-службе.Такой же результат показали шведская и финская соперницы Сайфуллаевой, которые заняли первое и второе места, выиграв у нее по попыткам.ПобедителиПрыжки в длину, мужчиныПрыжки в высоту, женщины
финляндия
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легкая атлетика узбекистан рекорд республика турнир финляндия
легкая атлетика узбекистан рекорд республика турнир финляндия
Легкоатлет из Узбекистана во второй раз в сезоне обновил рекорд республики
12:10 13.07.2025 (обновлено: 13:48 13.07.2025)
В Финляндии прошел турнир бронзового уровня Motonet GP Joensuu.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Узбекистанский легкоатлет Анвар Анваров во второй раз за сезон обновил национальный рекорд в прыжках в длину, сообщает
пресс-служба НОК.
На турнире бронзового уровня по легкой атлетике Motonet GP Joensuu в Финляндии он прыгнул на 8,25 м при допустимом ветре +1,5 м/с, улучшив свое прежнее достижение на два сантиметра.
“Представитель сборной Узбекистана Анвар Анваров, выступавший на соревнованиях, обновил национальный рекорд по прыжкам в длину и занял первое место. Наш соотечественник в последней попытке показал результат 8,25 метра и сумел побить национальный рекорд (8,23 метра), установленный им же несколько недель назад на международном турнире в Ташкенте”, — говорится в сообщении.
На VII Мемориале Геннадия Арзуманова — Международном турнире бронзового уровня World Athletics в Ташкенте Анваров дважды показал результат 8,23 м, превзойдя свой предыдущий рекорд на один сантиметр.
В Финляндии он не только установил новый рекорд, но и стал победителем соревнований, опередив кубинца Аниэля Молина на 39 см и финна Уристиана Пулли на 43 см. Анваров так же стал лидером Азиатского сезона.
Кроме того, в программе соревнований по прыжкам в высоту, представительница Узбекистана Барно Сайфулаева, показав результат 1,85 метра, завоевала бронзу по попыткам, добавили в пресс-службе.
Такой же результат показали шведская и финская соперницы Сайфуллаевой, которые заняли первое и второе места, выиграв у нее по попыткам.
Золото
: Анвар Анваров (Узбекистан) — 8,25 м
Серебро
: Аниэль Молина (Куба) — 7,86 м
Бронза
: Кристиан Пулли (Финляндия) — 7,82 м
Золото
: Луиза Экман (Швеция) — 1,85 м
Серебро
: Элла Миккола (Финляндия) — 1,85 м
Бронза
: Барно Саффулаева (Узбекистан) — 1,85 м