https://uz.sputniknews.ru/20250713/legkoatlet-uzbekistan-vtoroy-raz-obnovil-rekord-respubliki-50499842.html

Легкоатлет из Узбекистана во второй раз в сезоне обновил рекорд республики

Легкоатлет из Узбекистана во второй раз в сезоне обновил рекорд республики

Sputnik Узбекистан

В Финляндии прошел турнир бронзового уровня Motonet GP Joensuu

2025-07-13T12:10+0500

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легкая атлетика

спорт

узбекистанцы

анвар анваров

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекистанский легкоатлет Анвар Анваров во второй раз за сезон обновил национальный рекорд в прыжках в длину, сообщает пресс-служба НОК.На турнире бронзового уровня по легкой атлетике Motonet GP Joensuu в Финляндии он прыгнул на 8,25 м при допустимом ветре +1,5 м/с, улучшив свое прежнее достижение на два сантиметра.На VII Мемориале Геннадия Арзуманова — Международном турнире бронзового уровня World Athletics в Ташкенте Анваров дважды показал результат 8,23 м, превзойдя свой предыдущий рекорд на один сантиметр.В Финляндии он не только установил новый рекорд, но и стал победителем соревнований, опередив кубинца Аниэля Молина на 39 см и финна Уристиана Пулли на 43 см. Анваров так же стал лидером Азиатского сезона.Кроме того, в программе соревнований по прыжкам в высоту, представительница Узбекистана Барно Сайфулаева, показав результат 1,85 метра, завоевала бронзу по попыткам, добавили в пресс-службе.Такой же результат показали шведская и финская соперницы Сайфуллаевой, которые заняли первое и второе места, выиграв у нее по попыткам.ПобедителиПрыжки в длину, мужчиныПрыжки в высоту, женщины

финляндия

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