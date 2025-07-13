Музей-городище Минг Урик в Ташкенте: погружение в историю древнего города
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Минг Урик — уникальный историко-археологический памятник в центре современного Ташкента. Здесь все — от древней цитадели, служившей центром культуры и торговли, до руин дворцов и храмов — открывает завесу в прошлое, где история и легенды переплелись воедино.
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Древние корни города
История Ташкента, как и других древних городов региона, уходит корнями в VIII век до нашей эры. Однако Минг Урик, в переводе "тысяча абрикосов", датируемый I веком нашей эры, представляет собой яркий пример ранней урбанизации. Это место было частью знаменитого караванного пути, связывавшего Восток и Запад. Экономическое и культурное развитие здесь достигло своего пика в эпоху Тюркского каганата .
Архитектурный облик и устройство
Когда-то на месте нынешних руин процветал город площадью 35 гектаров. Его окружала мощная глинобитная стена с рвом, наполненным водой, а в каждой из четырех сторожевых башен дежурили дозорные. Центральное место занимал двухэтажный дворец с парадным залом и многочисленными комнатами, в котором проживала знать. Высота сооружения достигала 23 метров.
Сохранившиеся руины свидетельствуют о мастерстве древних архитекторов, стремившихся к гармонии в строительстве. Здесь обнаружены остатки зороастрийских святилищ с неугасимым огнем, расписные храмы и ремесленные кварталы. Среди находок – гончарные круги, ткацкие станки, различная утварь.
Историческое значение
Минг Урик был не только культурным, но и стратегическим центром. В период войн и набегов жители укрепляли город, возводя новые стены и фортификации. Однако арабские завоевания в VIII веке положили конец его существованию. Историки связывают Минг Урик с древним городом Чач, который стал предшественником современного Ташкента.
Современность и экскурсии
Сегодня городище охраняется как археологический памятник. Раскопки продолжаются, и каждое новое открытие проливает свет на жизнь древнего города. Придя сюда, окунаешься в атмосферу древности, ощущая дух ушедших эпох прямо в сердце Ташкента. По территории проложен круговой маршрут, можно осмотреть руины и насладиться панорамным видом с возвышенности. Для отдыха предусмотрены традиционные топчаны.
Адрес: улица Моштабиб, 31 (ориентир: Ташкентский политехнический профессиональный колледж)
График работы: с понедельника по субботу, с 10:30 – 17:00.
График работы: с понедельника по субботу, с 10:30 – 17:00.