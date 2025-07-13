https://uz.sputniknews.ru/20250713/putin-zarubin-intervyu-50508053.html

В их основе лежали геополитические интересы: Путин о противоречиях Запада и России

В их основе лежали геополитические интересы: Путин о противоречиях Запада и России

Sputnik Узбекистан

Глава РФ сделал ряд заявлений в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия"

2025-07-13T17:50+0500

2025-07-13T17:50+0500

2025-07-13T17:50+0500

политика

общество

россия

запад

президент рф

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik. Идеология в появлении противоречий между Западом и Россией после распада Советского Союза имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы, заявил президент России Владимир Путин."Более того, я уже когда стал президентом, тоже не сразу все понял. Начал доносить до своих коллег (на Западе — ред.): смотрите, вы говорите это, а делаете это, и вот доказательства. И приводил эти доказательства. Мне кивали головой, говорили "да-да, конечно, мы сейчас наведем порядок". И ничего, и все ровно наоборот. Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, вот это главное, основное", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, когда стало ясно, что западные партнеры России - "не очень-то и партнеры", в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Фрагмент интервью опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Другие заявления российского лидераТакже глава РФ объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным сказал, что не готов быть президентом — он не считал себя готовым, но согласившись возглавить страну, думал прежде всего о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи.Вспомнил он и об эпизоде в период своей работы в Санкт-Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США в связи с тем, что один из американских представителей грубо обошелся с российским пограничником."Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали как положено, все как было предусмотрено протоколом, просто я с ними не общался", — скаал Путин.Лидер РФ отметил, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что "человек в погонах, когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство"."Относиться так к нему - это значит относиться с пренебрежением к нашему государству", — подчеркнул он.Президент России рассказал, что старается строить свою работу на посту главы государства по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь".Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал сегодня, 13 июля.

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