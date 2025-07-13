В их основе лежали геополитические интересы: Путин о противоречиях Запада и России
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
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Глава РФ сделал ряд заявлений в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik. Идеология в появлении противоречий между Западом и Россией после распада Советского Союза имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы, заявил президент России Владимир Путин.
"Более того, я уже когда стал президентом, тоже не сразу все понял. Начал доносить до своих коллег (на Западе — ред.): смотрите, вы говорите это, а делаете это, и вот доказательства. И приводил эти доказательства. Мне кивали головой, говорили "да-да, конечно, мы сейчас наведем порядок". И ничего, и все ровно наоборот. Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, вот это главное, основное", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, когда стало ясно, что западные партнеры России - "не очень-то и партнеры", в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Фрагмент интервью опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
Другие заявления российского лидера
Россия в прошлом имела иллюзии насчет отношений с Западом, многие считали, что в основе проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и Западом лежали идеологические разногласия.
После распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ.
На Западе решили, что будут "жить по правилам, которые придумали сами для себя", игнорируя интересы России.
После распада СССР Запад желал достичь геополитических преимуществ над Россией.
Великобритания и Франция винят Россию в распаде их колониальных империй, и этот исторический негатив сохраняется до сих пор.
России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе, как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее.
Вопрос морали и нравственности в большой политике имеет значение для россиян.
Развитие России должно опираться на историю и традиционные ценности, в этом случае страну ждет успех,
Также глава РФ объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с Борисом Ельциным сказал, что не готов быть президентом — он не считал себя готовым, но согласившись возглавить страну, думал прежде всего о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи.
Вспомнил он и об эпизоде в период своей работы в Санкт-Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США в связи с тем, что один из американских представителей грубо обошелся с российским пограничником.
"Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали как положено, все как было предусмотрено протоколом, просто я с ними не общался", — скаал Путин.
Лидер РФ отметил, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что "человек в погонах, когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство".
"Относиться так к нему - это значит относиться с пренебрежением к нашему государству", — подчеркнул он.
Президент России рассказал, что старается строить свою работу на посту главы государства по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь".
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал сегодня, 13 июля.