https://uz.sputniknews.ru/20250713/top-3-vostrebovannyx-professiy-v-blijayshie-15-let--ekspert-50495784.html

Топ-3 востребованных профессий в ближайшие 15 лет — эксперт

Топ-3 востребованных профессий в ближайшие 15 лет — эксперт

Sputnik Узбекистан

Профессии, продлевающие жизнь и улучшающие ее качество, будут одними из самых оплачиваемых

2025-07-13T22:05+0500

2025-07-13T22:05+0500

2025-07-13T22:05+0500

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профессия

it-технологии

технологии

медицина

психология

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Рынок труда постоянно меняется, и популярные сегодня профессии уже через несколько лет могут стать неактуальными. Эксперты и аналитики уже сейчас пытаются прогнозировать, какие сферы будут в тренде, а где рабочих мест станет меньше. Радио Sputnik со ссылкой на бизнес-психолога Юлию Куликову-Цай сообщает, какие профессии в ближайшие 15 лет будут самыми востребованными.По словам эксперта, на первом месте стоят сфера технологий и цифровизация: специалисты по искусственному интеллекту, робототехнике и кибербезопасности будут особенно нужны компаниям в ближайшие десятилетия.На третьем месте — медицина будущего: генетика, телемедицина, биоинженерия и превентивное здоровье.Также, по ее мнению, не стоит недооценивать и работу в интернете: цифровые дизайнеры, создатели виртуальных миров и сторителлеры имеют большую ценность на рынке.В заключение эксперт напомнила, что при найме новых сотрудников работодатели смотрят на наличие таких навыков, как умение быстро учиться и адаптироваться, эмоциональный интеллект и умение общаться с разными людьми, технологическая грамотность и критическое мышление.

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