https://uz.sputniknews.ru/20250713/top-3-vostrebovannyx-professiy-v-blijayshie-15-let--ekspert-50495784.html
Топ-3 востребованных профессий в ближайшие 15 лет — эксперт
Топ-3 востребованных профессий в ближайшие 15 лет — эксперт
Sputnik Узбекистан
Профессии, продлевающие жизнь и улучшающие ее качество, будут одними из самых оплачиваемых
2025-07-13T22:05+0500
2025-07-13T22:05+0500
2025-07-13T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
профессия
it-технологии
технологии
медицина
психология
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Рынок труда постоянно меняется, и популярные сегодня профессии уже через несколько лет могут стать неактуальными. Эксперты и аналитики уже сейчас пытаются прогнозировать, какие сферы будут в тренде, а где рабочих мест станет меньше. Радио Sputnik со ссылкой на бизнес-психолога Юлию Куликову-Цай сообщает, какие профессии в ближайшие 15 лет будут самыми востребованными.По словам эксперта, на первом месте стоят сфера технологий и цифровизация: специалисты по искусственному интеллекту, робототехнике и кибербезопасности будут особенно нужны компаниям в ближайшие десятилетия.На третьем месте — медицина будущего: генетика, телемедицина, биоинженерия и превентивное здоровье.Также, по ее мнению, не стоит недооценивать и работу в интернете: цифровые дизайнеры, создатели виртуальных миров и сторителлеры имеют большую ценность на рынке.В заключение эксперт напомнила, что при найме новых сотрудников работодатели смотрят на наличие таких навыков, как умение быстро учиться и адаптироваться, эмоциональный интеллект и умение общаться с разными людьми, технологическая грамотность и критическое мышление.
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профессии жизнь оплата
Топ-3 востребованных профессий в ближайшие 15 лет — эксперт
Профессии, продлевающие жизнь и улучшающие ее качество, будут одними из самых оплачиваемых.
Рынок труда постоянно меняется, и популярные сегодня профессии уже через несколько лет могут стать неактуальными. Эксперты и аналитики уже сейчас пытаются прогнозировать, какие сферы будут в тренде, а где рабочих мест станет меньше. Радио Sputnik
со ссылкой на бизнес-психолога Юлию Куликову-Цай сообщает, какие профессии в ближайшие 15 лет будут самыми востребованными.
По словам эксперта, на первом месте стоят сфера технологий и цифровизация: специалисты по искусственному интеллекту, робототехнике и кибербезопасности будут особенно нужны компаниям в ближайшие десятилетия.
"Второе важное направление – экология и устойчивое развитие. Бизнес активно ищет профессионалов, способных помочь компаниям работать экологично и социально ответственно", — пояснила Куликова-Цай.
На третьем месте — медицина будущего: генетика, телемедицина, биоинженерия и превентивное здоровье.
"Профессии, продлевающие жизнь и улучшающие ее качество, будут одними из самых оплачиваемых. Также в тренде психология и управление человеческим капиталом. Бизнес-психологи, коучи и эксперты по эмоциональному интеллекту помогут сотрудникам и руководителям эффективно адаптироваться к быстрым изменениям", – уверена бизнес-психолог.
Также, по ее мнению, не стоит недооценивать и работу в интернете: цифровые дизайнеры, создатели виртуальных миров и сторителлеры имеют большую ценность на рынке.
В заключение эксперт напомнила, что при найме новых сотрудников работодатели смотрят на наличие таких навыков, как умение быстро учиться и адаптироваться, эмоциональный интеллект и умение общаться с разными людьми, технологическая грамотность и критическое мышление.