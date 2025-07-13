https://uz.sputniknews.ru/20250713/uzbekistan-baxreyn-palomnicheskiy-turizm-50494987.html
Узбекистан и Бахрейн планируют вместе развивать паломнический туризм
Узбекистан и Бахрейн планируют вместе развивать паломнический туризм
Sputnik Узбекистан
Бахрейнская сторона выразила интерес к святым местам и историческим памятникам Узбекистана, связанным с известными исламскими учеными и религиозными деятелями
2025-07-13T09:50+0500
2025-07-13T09:50+0500
2025-07-13T09:50+0500
узбекистан
бахрейн
паломничество
туризм
сотрудничество
форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48618766_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_82cda9b265a76ec3a30f2d9555429c99.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекско-бахрейнский международный туристический форум, прошедший в столице Бахрейна Манаме, стал эффективной платформой для продвижения туристического потенциала Узбекистана в арабских странах и расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает ИА "Дунё".В нем участвовал и представители министерств и ведомств, туркомпаний, авиаперевозчиков, торгово-промышленных палат и деловых кругов двух стран.Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев, посол Нодиржон Тургунов, министр туризма Бахрейна Фатима Джаафар Аль-Сайрафи подчеркнули важность укрепления сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных туристических инициатив.В рамках форума состоялась презентация "Узбекистан – жемчужина Шелкового пути", демонстрирующая историко-культурное наследие, туристические направления, а также новые возможности в сферах паломнического, медицинского, гастрономического и экологического туризма.На площадке форума прошли B2B-встречи с участием туроператоров и агентств двух стран.Члены узбекской делегации провели переговоры с министром туризма Бахрейна Фатимой Джаафар Аль-Сайрафи, обсудив текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма.Бахрейнская сторона выразила интерес к святым местам и историческим памятникам Узбекистана, связанным с известными исламскими учеными и религиозными деятелями. В связи с этим особое внимание уделили вопросам развития паломнического туризма и продвижению платформы "Табаррук зиерат" среди бахрейнских туристов и туроператоров.
узбекистан
бахрейн
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48618766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4fa51a6540530a7d7a7df23a424e705.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан бахрейн паломнический туризм
узбекистан бахрейн паломнический туризм
Узбекистан и Бахрейн планируют вместе развивать паломнический туризм
Бахрейнская сторона выразила интерес к святым местам и историческим памятникам Узбекистана, связанным с известными исламскими учеными и религиозными деятелями.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Узбекско-бахрейнский международный туристический форум, прошедший в столице Бахрейна Манаме, стал эффективной платформой для продвижения туристического потенциала Узбекистана в арабских странах и расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает
ИА "Дунё".
В нем участвовал и представители министерств и ведомств, туркомпаний, авиаперевозчиков, торгово-промышленных палат и деловых кругов двух стран.
Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев, посол Нодиржон Тургунов, министр туризма Бахрейна Фатима Джаафар Аль-Сайрафи подчеркнули важность укрепления сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных туристических инициатив.
В рамках форума состоялась презентация "Узбекистан – жемчужина Шелкового пути", демонстрирующая историко-культурное наследие, туристические направления, а также новые возможности в сферах паломнического, медицинского, гастрономического и экологического туризма.
На площадке форума прошли B2B-встречи с участием туроператоров и агентств двух стран.
Члены узбекской делегации провели переговоры с министром туризма Бахрейна Фатимой Джаафар Аль-Сайрафи, обсудив текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
“Особое внимание было уделено вопросам увеличения обмена туристами, упрощения визовых процедур, налаживания авиасообщения между Манамой и Ташкентом, а также организации совместных мероприятий, направленных на продвижение туристических брендов двух стран”, — говорится в сообщении.
Бахрейнская сторона выразила интерес к святым местам и историческим памятникам Узбекистана, связанным с известными исламскими учеными и религиозными деятелями. В связи с этим особое внимание уделили вопросам развития паломнического туризма и продвижению платформы "Табаррук зиерат" среди бахрейнских туристов и туроператоров.