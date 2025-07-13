https://uz.sputniknews.ru/20250713/uzbekistan-baxreyn-palomnicheskiy-turizm-50494987.html

Узбекистан и Бахрейн планируют вместе развивать паломнический туризм

Узбекистан и Бахрейн планируют вместе развивать паломнический туризм

Sputnik Узбекистан

Бахрейнская сторона выразила интерес к святым местам и историческим памятникам Узбекистана, связанным с известными исламскими учеными и религиозными деятелями

2025-07-13T09:50+0500

2025-07-13T09:50+0500

2025-07-13T09:50+0500

узбекистан

бахрейн

паломничество

туризм

сотрудничество

форум

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекско-бахрейнский международный туристический форум, прошедший в столице Бахрейна Манаме, стал эффективной платформой для продвижения туристического потенциала Узбекистана в арабских странах и расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает ИА "Дунё".В нем участвовал и представители министерств и ведомств, туркомпаний, авиаперевозчиков, торгово-промышленных палат и деловых кругов двух стран.Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев, посол Нодиржон Тургунов, министр туризма Бахрейна Фатима Джаафар Аль-Сайрафи подчеркнули важность укрепления сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных туристических инициатив.В рамках форума состоялась презентация "Узбекистан – жемчужина Шелкового пути", демонстрирующая историко-культурное наследие, туристические направления, а также новые возможности в сферах паломнического, медицинского, гастрономического и экологического туризма.На площадке форума прошли B2B-встречи с участием туроператоров и агентств двух стран.Члены узбекской делегации провели переговоры с министром туризма Бахрейна Фатимой Джаафар Аль-Сайрафи, обсудив текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма.Бахрейнская сторона выразила интерес к святым местам и историческим памятникам Узбекистана, связанным с известными исламскими учеными и религиозными деятелями. В связи с этим особое внимание уделили вопросам развития паломнического туризма и продвижению платформы "Табаррук зиерат" среди бахрейнских туристов и туроператоров.

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