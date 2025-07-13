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https://uz.sputniknews.ru/20250713/uzbekistan-uchastie-v-pervoy-mejdunarodnoy-shkole-kukolnikov-moskva-50497754.html
Артисты из Узбекистана примут участие в Первой международной школе кукольников в Москве
Артисты из Узбекистана примут участие в Первой международной школе кукольников в Москве
Sputnik Узбекистан
Цель проекта — обмен опытом и культурными ценностями, а также поддержка молодых талантливых артистов из разных регионов России и дружественных стран
2025-07-13T11:00+0500
2025-07-13T11:00+0500
узбекистан
театр кукол
россия
школа
культура
проект
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Артисты из Узбекистана примут участие в Первой международной школе кукольников в Москве, сообщается на сайте Театра кукол имени С. В. Образцова.Масштабный наставнический проект, который реализует данный театр, пройдет с 13 июля по 2 августа при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.Цель проекта — обмен опытом и культурными ценностями, а также поддержка молодых талантливых артистов из разных регионов России и дружественных стран.Все артисты прошли конкурсный отбор, организованный Оргкомитетом.Международная школа кукольников выявляет потенциальных лидеров театра кукол и отличается от других театральных инициатив уникальной программой, объединяющей традиционные и современные формы театрального искусства и состоящей из двух частей: основной и профессиональной. В рамках основной части запланирована постановка двух спектаклей в направлениях "Куклы и классика" и "Куклы и эксперимент" с итоговыми показами на сценических площадках ГАЦТК им. С. В. Образцова 31 июля и 1 августа.Профессиональная программа включает лекции, тренинги, творческие встречи, мастер-классы ведущих мастеров, артистов, художников и режиссеров театра кукол, а также ежедневные занятия по сценической речи, сценическому движению и пластике, основам изготовления театральной куклы и кукловождению.Всего в рамках Международной школы кукольников запланировано более 50 мероприятий.
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узбекистан артисты школа кукольники москва
узбекистан артисты школа кукольники москва

Артисты из Узбекистана примут участие в Первой международной школе кукольников в Москве

11:00 13.07.2025
© Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. ОбразцоваАли-Баба и сорок разбойников
Али-Баба и сорок разбойников - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2025
© Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова
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Цель проекта — обмен опытом и культурными ценностями, а также поддержка молодых талантливых артистов из разных регионов России и дружественных стран.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Артисты из Узбекистана примут участие в Первой международной школе кукольников в Москве, сообщается на сайте Театра кукол имени С. В. Образцова.
Масштабный наставнический проект, который реализует данный театр, пройдет с 13 июля по 2 августа при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.
Цель проекта — обмен опытом и культурными ценностями, а также поддержка молодых талантливых артистов из разных регионов России и дружественных стран.
© Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. ОбразцоваСпящая царевна
Спящая царевна - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2025
Спящая царевна
© Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова
“Всего в Первой школе кукольников примут участие 36 профессиональных артистов театров кукол не старше 35 лет из десяти стран: России, Армении, Беларуси, Иордании, Ирана, Казахстана, Ливана, Мексики, Монголии и Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Все артисты прошли конкурсный отбор, организованный Оргкомитетом.
"Проект призван стать эффективной площадкой для обмена опытом между кукольниками разных стран, способствовать популяризации и развитию театрального искусства, а также открытию новых возможностей для международного культурного сотрудничества", — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Международная школа кукольников выявляет потенциальных лидеров театра кукол и отличается от других театральных инициатив уникальной программой, объединяющей традиционные и современные формы театрального искусства и состоящей из двух частей: основной и профессиональной.
В рамках основной части запланирована постановка двух спектаклей в направлениях "Куклы и классика" и "Куклы и эксперимент" с итоговыми показами на сценических площадках ГАЦТК им. С. В. Образцова 31 июля и 1 августа.
© Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. ОбразцоваСпящая царевна
Спящая царевна - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2025
Спящая царевна
© Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова
Профессиональная программа включает лекции, тренинги, творческие встречи, мастер-классы ведущих мастеров, артистов, художников и режиссеров театра кукол, а также ежедневные занятия по сценической речи, сценическому движению и пластике, основам изготовления театральной куклы и кукловождению.
Всего в рамках Международной школы кукольников запланировано более 50 мероприятий.
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