https://uz.sputniknews.ru/20250713/uzbekistan-uchastie-v-pervoy-mejdunarodnoy-shkole-kukolnikov-moskva-50497754.html

Артисты из Узбекистана примут участие в Первой международной школе кукольников в Москве

Артисты из Узбекистана примут участие в Первой международной школе кукольников в Москве

Sputnik Узбекистан

Цель проекта — обмен опытом и культурными ценностями, а также поддержка молодых талантливых артистов из разных регионов России и дружественных стран

2025-07-13T11:00+0500

2025-07-13T11:00+0500

2025-07-13T11:00+0500

узбекистан

театр кукол

россия

школа

культура

проект

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Артисты из Узбекистана примут участие в Первой международной школе кукольников в Москве, сообщается на сайте Театра кукол имени С. В. Образцова.Масштабный наставнический проект, который реализует данный театр, пройдет с 13 июля по 2 августа при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.Цель проекта — обмен опытом и культурными ценностями, а также поддержка молодых талантливых артистов из разных регионов России и дружественных стран.Все артисты прошли конкурсный отбор, организованный Оргкомитетом.Международная школа кукольников выявляет потенциальных лидеров театра кукол и отличается от других театральных инициатив уникальной программой, объединяющей традиционные и современные формы театрального искусства и состоящей из двух частей: основной и профессиональной. В рамках основной части запланирована постановка двух спектаклей в направлениях "Куклы и классика" и "Куклы и эксперимент" с итоговыми показами на сценических площадках ГАЦТК им. С. В. Образцова 31 июля и 1 августа.Профессиональная программа включает лекции, тренинги, творческие встречи, мастер-классы ведущих мастеров, артистов, художников и режиссеров театра кукол, а также ежедневные занятия по сценической речи, сценическому движению и пластике, основам изготовления театральной куклы и кукловождению.Всего в рамках Международной школы кукольников запланировано более 50 мероприятий.

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