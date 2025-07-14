https://uz.sputniknews.ru/20250714/centrum-air-aviareys-samarkand-sochi-50518869.html

Узбекская авиакомпания запустит рейсы по маршруту Самарканд – Сочи – Самарканд

Узбекская авиакомпания запустит рейсы по маршруту Самарканд – Сочи – Самарканд

Sputnik Узбекистан

Стоимость билетов начинается от 1,6 млн сумов (около 10 тыс. рублей).

2025-07-14T14:30+0500

2025-07-14T14:30+0500

2025-07-14T14:30+0500

узбекистан

самарканд

россия

сочи

авиакомпания

рейс

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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Узбекская авиакомпания Centrum Air с 23 июля дважды в неделю начнет выполнять рейсы из Самарканда в Сочи, сообщает пресс-служба компании.По ее данным, рейсы будут осуществляться по средам и субботам, стоимость билетов начинается от 1,6 млн сумов (около 10 тыс. рублей).В настоящее время Centrum Air выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Казань, Новосибирск, Минеральные Воды, из Самарканда — во Владивосток и Хабаровск, из Намангана — в Москву.

узбекистан

самарканд

россия

сочи

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узбекистан авиакомпания рейс маршрут самарканд сочи