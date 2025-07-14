https://uz.sputniknews.ru/20250714/centrum-air-aviareys-samarkand-sochi-50518869.html
Узбекская авиакомпания запустит рейсы по маршруту Самарканд – Сочи – Самарканд
Узбекская авиакомпания запустит рейсы по маршруту Самарканд – Сочи – Самарканд
Sputnik Узбекистан
Стоимость билетов начинается от 1,6 млн сумов (около 10 тыс. рублей).
2025-07-14T14:30+0500
2025-07-14T14:30+0500
2025-07-14T14:30+0500
узбекистан
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россия
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авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Узбекская авиакомпания Centrum Air с 23 июля дважды в неделю начнет выполнять рейсы из Самарканда в Сочи, сообщает пресс-служба компании.По ее данным, рейсы будут осуществляться по средам и субботам, стоимость билетов начинается от 1,6 млн сумов (около 10 тыс. рублей).В настоящее время Centrum Air выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Казань, Новосибирск, Минеральные Воды, из Самарканда — во Владивосток и Хабаровск, из Намангана — в Москву.
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узбекистан авиакомпания рейс маршрут самарканд сочи
узбекистан авиакомпания рейс маршрут самарканд сочи
Узбекская авиакомпания запустит рейсы по маршруту Самарканд – Сочи – Самарканд
Стоимость билетов начинается от 1,6 млн сумов (около 10 тыс. рублей).
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik.
Узбекская авиакомпания Centrum Air с 23 июля дважды в неделю начнет выполнять рейсы из Самарканда в Сочи, сообщает
пресс-служба компании.
По ее данным, рейсы будут осуществляться по средам и субботам, стоимость билетов начинается от 1,6 млн сумов (около 10 тыс. рублей).
В настоящее время Centrum Air выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Казань, Новосибирск, Минеральные Воды, из Самарканда — во Владивосток и Хабаровск, из Намангана — в Москву.