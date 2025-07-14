https://uz.sputniknews.ru/20250714/ekspeditsiya-yevraziya-vstrecha-namangan-50518372.html
Участников экспедиции "Путешествие к сердцу Евразии" встретили в Намангане
Участников экспедиции "Путешествие к сердцу Евразии" встретили в Намангане
Sputnik Узбекистан
Далее экспедиция на 25 транспортных средствах отправится в Ташкент и Самарканд
2025-07-14T13:20+0500
2025-07-14T13:20+0500
2025-07-14T13:20+0500
общество
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наманган
встреча
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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Международную экспедицию "Путешествие к сердцу Евразии" тепло встретили в Наманганской области, сообщают организаторы проекта.Первым городом на узбекском участке маршрута экспедиции стал Наманган. Как отмечается, тур по Узбекистану начался с деловой программы.Далее экспедиция отправится в Ташкент и Самарканд.Для справки: экспедиция "Путешествие в Сердце Евразии" – международная гуманитарно-деловая инициатива, охватывающая пять стран.Она стартовала 6 июня в Москве. Экипаж экспедиции передвигается на 25 транспортных средствах. За 51 день участники преодолеют более 8 тыс. км и посетят более 30 городов России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Там они проведут научные сессии, бизнес-форумы, культурные мероприятия и образовательные встречи.Экспедиция завершится первым Центральноазиатским международным экономическим форумом, который состоится в Душанбе 22 июля 2025 года и соберет более 500 участников, включая лидеров бизнеса, госструктур, науки и культуры, а также представителей ведущих СМИ стран-участниц.
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экспедиция путешествие евразия наманган встреча
экспедиция путешествие евразия наманган встреча
Участников экспедиции "Путешествие к сердцу Евразии" встретили в Намангане
Далее экспедиция на 25 транспортных средствах отправится в Ташкент и Самарканд.
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik.
Международную экспедицию "Путешествие к сердцу Евразии" тепло встретили в Наманганской области, сообщают
организаторы проекта.
Первым городом на узбекском участке маршрута экспедиции стал Наманган. Как отмечается, тур по Узбекистану начался с деловой программы.
"На пленарном заседании обсуждалась роль легкой промышленности в региональном развитии, а на обучающем семинаре PRO WB были рассмотрены инструменты развития цифрового предпринимательства в регионе", — говорится в сообщении.
Далее экспедиция отправится в Ташкент и Самарканд.
Для справки: экспедиция "Путешествие в Сердце Евразии" – международная гуманитарно-деловая инициатива, охватывающая пять стран.
Она стартовала 6 июня в Москве. Экипаж экспедиции передвигается на 25 транспортных средствах. За 51 день участники преодолеют более 8 тыс. км и посетят более 30 городов России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Там они проведут научные сессии, бизнес-форумы, культурные мероприятия и образовательные встречи.
Экспедиция завершится первым Центральноазиатским международным экономическим форумом, который состоится в Душанбе 22 июля 2025 года и соберет более 500 участников, включая лидеров бизнеса, госструктур, науки и культуры, а также представителей ведущих СМИ стран-участниц.