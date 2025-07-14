https://uz.sputniknews.ru/20250714/katar-uzbekistan-turizm-investitsii-50516340.html

Катар может инвестировать в создание тематических туркомплексов в Узбекистане

Катар может инвестировать в создание тематических туркомплексов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Зампредседателя Фонда развития арабского туризма высоко оценил туристический потенциал республики и выразил готовность содействовать установлению прямых контактов деловых кругов Катара с узбекскими партнерами

2025-07-14T17:30+0500

2025-07-14T17:30+0500

2025-07-14T17:30+0500

узбекистан

катар

сотрудничество

туризм

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Катар может инвестировать в создание тематических туристических комплексов в Узбекистане, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии республики.Глава комитета Умид Шадиев провел переговоры с председателем компании "Retaj Group", зампредседателя "Фонда развития арабского туризма" и членом "Ассоциации отельеров Катара" Шейхом Наифом Ийдом Мухаммадом Соний Аль-Соний.Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере туризма, в частности, продвижение культурно-познавательных и паломнических маршрутов Узбекистана на рынке Катара.Шейх Наиф Ийд Мухаммад Соний Аль-Соний высоко оценил туристический потенциал Узбекистана, отметив растущий интерес катарских путешественников к Центральной Азии. Он выразил готовность содействовать установлению прямых контактов деловых кругов Катара с узбекскими партнерами.

https://uz.sputniknews.ru/20250712/50482857.html

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