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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250714/rossiyskie-boytsy-osvobodili-mayak-v-dnr-i-malinovku-v-zaporojskoy-oblasti-50522484.html
СВО: российские бойцы освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области
СВО: российские бойцы освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск" Центр" и "Восток"
2025-07-14T15:00+0500
2025-07-14T15:55+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
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безопасность
всу
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запорожская область
в мире
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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Российские бойцы освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Также нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Новопавловка, Родинское, Владимировка, Муравка, Петровского, Степановка, Димитров ДНР, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области.Украинские вооруженные формирования потеряли:Контроль над Малиновкой в Запорожской области удалось установить благодаря активным действиям подразделений "Востока".Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка Запорожской области, Новополь и Толстой ДНР.ВСУ потеряли:
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сво россия бойцы днр запорожская область

СВО: российские бойцы освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области

15:00 14.07.2025 (обновлено: 15:55 14.07.2025)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря действиям подразделений группировок войск" Центр" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Российские бойцы освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Также нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Новопавловка, Родинское, Владимировка, Муравка, Петровского, Степановка, Димитров ДНР, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области.
Украинские вооруженные формирования потеряли:
до 360 военнослужащих;
боевую бронированную машину HMMWV производства США;
бронеавтомобиль "Казак";
четыре артиллерийских орудия.
Контроль над Малиновкой в Запорожской области удалось установить благодаря активным действиям подразделений "Востока".
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка Запорожской области, Новополь и Толстой ДНР.
ВСУ потеряли:
до 185 военнослужащих;
четыре боевые бронированные машины;
11 автомобилей;
два орудия полевой артиллерии;
боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба".
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