https://uz.sputniknews.ru/20250714/rossiyskie-boytsy-osvobodili-mayak-v-dnr-i-malinovku-v-zaporojskoy-oblasti-50522484.html

СВО: российские бойцы освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области

СВО: российские бойцы освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск" Центр" и "Восток"

2025-07-14T15:00+0500

2025-07-14T15:00+0500

2025-07-14T15:55+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Российские бойцы освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Также нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Новопавловка, Родинское, Владимировка, Муравка, Петровского, Степановка, Димитров ДНР, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области.Украинские вооруженные формирования потеряли:Контроль над Малиновкой в Запорожской области удалось установить благодаря активным действиям подразделений "Востока".Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка Запорожской области, Новополь и Толстой ДНР.ВСУ потеряли:

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