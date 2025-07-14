https://uz.sputniknews.ru/20250714/uzbekistan-rossiya-fotovystavka-ferganskaya-dolina-50519675.html
Ученые Узбекистана и России готовят уникальную фотовыставку
Ученые Узбекистана и России готовят уникальную фотовыставку
Sputnik Узбекистан
Открытие экспозиции, посвященной Ферганской долине, запланировали на осень 2025 года
2025-07-14T18:25+0500
2025-07-14T18:25+0500
2025-07-14T18:25+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Ученые Узбекистана и России готовят к открытию уникальную фотовыставку о Ферганской долине, сообщает пресс-служба Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".Данный проект — результат Международной научной экспедиции "Этнокультурный туризм: Ферганское наследие – 2025". Исследователи зафиксировали и изучили турпотенциал Ферганы, представив достопримечательности региона через призму культурной среды, где переплетаются прошлое и настоящее.Экспозиция адресована исследователям, фотографам, культурологам, педагогам, туроператорам, тем, кто знаком с Ферганской долиной или только собирается с ней познакомиться."Выставка познакомит зрителей с повседневной и праздничной культурой жителей Ферганской и Андижанской областей. Фотографии позволят увидеть общее и особенное в семейных укладах народов, исторически связанных социальными, культурными и политическими контактами, а также общими границами — сначала в составе СССР, а затем в независимой Республике Узбекистан. Эта своеобразная летопись семейной жизни расширяет знания о традиционных культурах этносов Ферганской долины. Она помогает ощутить уникальность своих корней через сравнение общих и самобытных черт семейных традиций", — отметила участница экспедиции, сотрудник НИИ развития туризма при Комитете по туризму РУз, этнограф Сабохат Соатова.Открытие выставки запланировали на осень этого года. Ее презентация в России состоится 15 сентября в рамках IV Международного алтаистического форума "Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность", который пройдет в Барнауле на базе АлтГУ.
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ученые узбекистан россия фотовыставка ферганская долина
ученые узбекистан россия фотовыставка ферганская долина
Ученые Узбекистана и России готовят уникальную фотовыставку
Открытие экспозиции, посвященной Ферганской долине, запланировали на осень 2025 года.
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik.
Ученые Узбекистана и России готовят к открытию уникальную фотовыставку о Ферганской долине, сообщает
пресс-служба Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".
“Ферганская долина — одно из самых насыщенных историей мест Центральной Азии — предстанет перед нами в новом свете на фотовыставке "От античности до современности: история в памятниках и лицах Ферганской долины", — говорится в сообщении.
Данный проект — результат Международной научной экспедиции "Этнокультурный туризм: Ферганское наследие – 2025". Исследователи зафиксировали и изучили турпотенциал Ферганы, представив достопримечательности региона через призму культурной среды, где переплетаются прошлое и настоящее.
"На выставке будут представлены более 100 фотографий, с помощью которых зритель сможет совершить визуальное путешествие по Фергане: от следов античных поселений и средневековых мавзолеев до подлинных эмоций тех, кто хранит традиции и формирует новый облик региона сегодня. Это — диалог поколений, застывший в кадре. Выставка предлагает свежий, честный и многослойный взгляд на Узбекистан", — рассказал соорганизатор, ведущий эксперт НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", директор института истории и международных отношений АлтГУ Иван Назаров.
Экспозиция адресована исследователям, фотографам, культурологам, педагогам, туроператорам, тем, кто знаком с Ферганской долиной или только собирается с ней познакомиться.
"Выставка познакомит зрителей с повседневной и праздничной культурой жителей Ферганской и Андижанской областей. Фотографии позволят увидеть общее и особенное в семейных укладах народов, исторически связанных социальными, культурными и политическими контактами, а также общими границами — сначала в составе СССР, а затем в независимой Республике Узбекистан. Эта своеобразная летопись семейной жизни расширяет знания о традиционных культурах этносов Ферганской долины. Она помогает ощутить уникальность своих корней через сравнение общих и самобытных черт семейных традиций", — отметила участница экспедиции, сотрудник НИИ развития туризма при Комитете по туризму РУз, этнограф Сабохат Соатова.
Открытие выставки запланировали на осень этого года. Ее презентация в России состоится 15 сентября в рамках IV Международного алтаистического форума "Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность", который пройдет в Барнауле на базе АлтГУ.