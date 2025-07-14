https://uz.sputniknews.ru/20250714/uzbekistan-rossiya-fotovystavka-ferganskaya-dolina-50519675.html

Ученые Узбекистана и России готовят уникальную фотовыставку

Ученые Узбекистана и России готовят уникальную фотовыставку

Sputnik Узбекистан

Открытие экспозиции, посвященной Ферганской долине, запланировали на осень 2025 года

2025-07-14T18:25+0500

2025-07-14T18:25+0500

2025-07-14T18:25+0500

узбекские ученые

российские ученые

фотовыставка

общество

культура

история

фергана

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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Ученые Узбекистана и России готовят к открытию уникальную фотовыставку о Ферганской долине, сообщает пресс-служба Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".Данный проект — результат Международной научной экспедиции "Этнокультурный туризм: Ферганское наследие – 2025". Исследователи зафиксировали и изучили турпотенциал Ферганы, представив достопримечательности региона через призму культурной среды, где переплетаются прошлое и настоящее.Экспозиция адресована исследователям, фотографам, культурологам, педагогам, туроператорам, тем, кто знаком с Ферганской долиной или только собирается с ней познакомиться."Выставка познакомит зрителей с повседневной и праздничной культурой жителей Ферганской и Андижанской областей. Фотографии позволят увидеть общее и особенное в семейных укладах народов, исторически связанных социальными, культурными и политическими контактами, а также общими границами — сначала в составе СССР, а затем в независимой Республике Узбекистан. Эта своеобразная летопись семейной жизни расширяет знания о традиционных культурах этносов Ферганской долины. Она помогает ощутить уникальность своих корней через сравнение общих и самобытных черт семейных традиций", — отметила участница экспедиции, сотрудник НИИ развития туризма при Комитете по туризму РУз, этнограф Сабохат Соатова.Открытие выставки запланировали на осень этого года. Ее презентация в России состоится 15 сентября в рамках IV Международного алтаистического форума "Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность", который пройдет в Барнауле на базе АлтГУ.

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