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“Хамкорлик-2025": российские военные прибыли в Узбекистан для участия в учениях
“Хамкорлик-2025": российские военные прибыли в Узбекистан для участия в учениях
Sputnik Узбекистан
Совместное российско-узбекское тактическое учение пройдет на полигоне "Термез" РУз с 15 по 21 июля 2025-го
2025-07-14T12:10+0500
2025-07-14T12:10+0500
2025-07-14T12:10+0500
узбекистан
россия
военные учения
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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в совместных тактических учениях "Хамкорлик-2025", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Подразделения совершили марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 километров и прибыли на полигон "Термез" РУз.Совместные российско-узбекские тактические учения "Хамкорлик-2025" пройдут на полигоне "Термез" с 15 по 21 июля 2025 года.
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россия военные прибытие узбекистан участие учение
россия военные прибытие узбекистан участие учение
“Хамкорлик-2025": российские военные прибыли в Узбекистан для участия в учениях
Совместные российско-узбекские тактические учения пройдут на полигоне "Термез" с 15 по 21 июля 2025-го.
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в совместных тактических учениях "Хамкорлик-2025", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместных тактических учениях Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан "Хамкорлик-2025", — говорится в сообщении.
Подразделения совершили марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 километров и прибыли на полигон "Термез" РУз.
"Личный состав преодолел подъемы и спуски с высокогорных дорог, а также узкие участки горного серпантина на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях УРАЛ и специальной технике на базе автомобиля КАМАЗ", — добавили в российском военном ведомстве.
Совместные российско-узбекские тактические учения "Хамкорлик-2025" пройдут на полигоне "Термез" с 15 по 21 июля 2025 года.