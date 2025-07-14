https://uz.sputniknews.ru/20250714/xamkorlik-2025-uzbekistan-rossiya-voyennyye-ucheniye-50512446.html

“Хамкорлик-2025": российские военные прибыли в Узбекистан для участия в учениях

“Хамкорлик-2025": российские военные прибыли в Узбекистан для участия в учениях

Sputnik Узбекистан

Совместное российско-узбекское тактическое учение пройдет на полигоне "Термез" РУз с 15 по 21 июля 2025-го

2025-07-14T12:10+0500

2025-07-14T12:10+0500

2025-07-14T12:10+0500

узбекистан

россия

военные учения

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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в совместных тактических учениях "Хамкорлик-2025", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Подразделения совершили марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 километров и прибыли на полигон "Термез" РУз.Совместные российско-узбекские тактические учения "Хамкорлик-2025" пройдут на полигоне "Термез" с 15 по 21 июля 2025 года.

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