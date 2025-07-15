Остановка — Ташкент: что посетили участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"
© SputnikУчастники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" возложили цветы к Вечному огню
© Sputnik
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В столицу Узбекистана приехали порядка ста членов экспедиции из пяти стран. Это преподаватели, ученые, студенты, журналисты, блогеры и бизнесмены.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" в ходе пребывания в Ташкенте возложили цветы к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Церемония прошла на территории мемориального комплекса "Братские могилы".
© SputnikУчастники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" возложили цветы к Вечному огню
Участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" возложили цветы к Вечному огню
© Sputnik
Руководитель оргкомитета экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", гендиректор АНО "Международный центр региональной интеграции" Ислам Назаралиев подчеркнул, что руководство Узбекистана заботится о сохранении общей памяти и истории. Также он рассказал о значении экспедиции в укреплении связей между странами и народами.
"Ташкент очень хорошо встретил. Мы признательны руководству Узбекистана за внимание к нашей экспедиции и ее тематике. У нас Караван дружбы. Смыслы очень понятные и простые: мы приезжаем в каждый город и рассказываем про нашу культуру, знакомимся с культурой тех, кто нас встречает. Очень важно, чтобы такого рода инициативы расширялись и множились", — отметил он.
Получить более полное представление об истории, культуре Узбекистана, обычаях и традициях местных жителей позволила экскурсия по медресе Кукельдаш, посещение этнопарка "Навруз" и махалли "Гулбозор".
Далее участников экспедиции встретили в Русском доме.
Гостей приветствовали врио руководителя Русского дома Ростислав Войтеховский, временный поверенный в делах РФ Андрей Ланчиков и советник главы Комитета по туризму РУз Феруз Додиев. Отмечалось, что Москва и Ташкент — два города, между которыми выстроены не только логистика и дипломатия, но еще и глубокое уважение.
© SputnikВ Русском доме в Ташкенте встретили участников экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"
В Русском доме в Ташкенте встретили участников экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"
© Sputnik
Здесь также открыли выставку Русского географического общества "О тебе, Москва…".
Знаковым событием стала передача участниками экспедиции Владимирской иконы Божией матери Ташкентской и Узбекистанской епархии.
"Для нас это очень важное событие", — подчеркнул замруководителя оргкомитета экспедиции, замгендиректора АНО "Международный центр региональной интеграции" Александр Лукашин.
Он отметил, что именно город Владимир стал первым, который посетили участники экспедиции после ее старта в Москве.
В Свято-Успенском кафедральном соборе этого города они приняли Владимирскую икону Божией Матери, которая проехала с ними более 10 тыс. километров.
© SputnikУчастники "Путешествия в Сердце Евразии" передали Ташкентской и Узбекистанской епархии Владимирскую икону Божией Матери
Участники "Путешествия в Сердце Евразии" передали Ташкентской и Узбекистанской епархии Владимирскую икону Божией Матери
© Sputnik
"Именно этот образ Владимирской иконы Божией матери является покровителем Среднеазиатского митрополичьего округа. Это особенный день для нас", — подчеркнул руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ Иеромонах Михаил (Столяров).