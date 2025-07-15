https://uz.sputniknews.ru/20250715/ekspeditsiya-puteshestviye-serdtsye-yevrazii-tashkent-50557706.html

Остановка — Ташкент: что посетили участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"

Остановка — Ташкент: что посетили участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"

Sputnik Узбекистан

В столицу Узбекистана приехали порядка ста участников экспедиции из пяти стран. Это преподаватели, ученые, студенты, журналисты, блогеры и бизнесмены

2025-07-15T18:10+0500

2025-07-15T18:10+0500

2025-07-15T18:10+0500

узбекистан

ташкент

экспедиция

евразия

общество

путешествие

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" в ходе пребывания в Ташкенте возложили цветы к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Церемония прошла на территории мемориального комплекса "Братские могилы".Руководитель оргкомитета экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", гендиректор АНО "Международный центр региональной интеграции" Ислам Назаралиев подчеркнул, что руководство Узбекистана заботится о сохранении общей памяти и истории. Также он рассказал о значении экспедиции в укреплении связей между странами и народами.Получить более полное представление об истории, культуре Узбекистана, обычаях и традициях местных жителей позволила экскурсия по медресе Кукельдаш, посещение этнопарка "Навруз" и махалли "Гулбозор".Далее участников экспедиции встретили в Русском доме.Гостей приветствовали врио руководителя Русского дома Ростислав Войтеховский, временный поверенный в делах РФ Андрей Ланчиков и советник главы Комитета по туризму РУз Феруз Додиев. Отмечалось, что Москва и Ташкент — два города, между которыми выстроены не только логистика и дипломатия, но еще и глубокое уважение.Здесь также открыли выставку Русского географического общества "О тебе, Москва…".Знаковым событием стала передача участниками экспедиции Владимирской иконы Божией матери Ташкентской и Узбекистанской епархии."Для нас это очень важное событие", — подчеркнул замруководителя оргкомитета экспедиции, замгендиректора АНО "Международный центр региональной интеграции" Александр Лукашин.Он отметил, что именно город Владимир стал первым, который посетили участники экспедиции после ее старта в Москве.В Свято-Успенском кафедральном соборе этого города они приняли Владимирскую икону Божией Матери, которая проехала с ними более 10 тыс. километров.

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