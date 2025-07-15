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Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии — эксперт
Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии — эксперт
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте прошел круглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития"
2025-07-15T15:50+0500
2025-07-15T15:50+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В связи с последними геополитическими событиями ЦА становится ключевым регионом в Евразии. Об этом рассказал доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Олег Абелев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Ташкенте в рамках международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии" прошел круглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития".Участники обсудили:Также он рассказал о российско-казахстанском пилотном проекте, который, по его мнению, стоит масштабировать на все пространство ЕАЭС, поскольку это позволит решить проблему кадрового дефицита."В прошлом году Россия и Казахстан запустили совместный проект по обучению специалистов в области ИИ. Пятьсот студентов этот проект охватил. Представляется разумным расширить подобного рода инициативу на все пространство ЕАЭС. Такие инициативы в рамках не только российско-казахского, но и российско-узбекского, узбекско-казахского и иного сотрудничества способствовали бы решению проблемы кадрового дефицита", — убежден эксперт.
центральная азия
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центральная азия евразия ташкент круглый стол
центральная азия евразия ташкент круглый стол

Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии — эксперт

15:50 15.07.2025
© SputnikКруглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития"
Круглый стол на тему Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
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Эксклюзив
В Ташкенте прошел круглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития".
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В связи с последними геополитическими событиями ЦА становится ключевым регионом в Евразии. Об этом рассказал доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Олег Абелев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте в рамках международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии" прошел круглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития".
© SputnikКруглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития"
В Ташкенте организовали круглый стол на тему Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
Круглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития"
© Sputnik
Участники обсудили:
перспективы научной кооперации и транспортного потенциала сотрудничества в Центральной Азии;
приоритетные направления экономического сотрудничества между Узбекистаном и Россией;
совместные инициативы развития рынка капитала в Центральной Азии;
международное сотрудничество и исследования в сфере трансграничной торговли.

"В связи с последними геополитическими событиями Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии. По сути — это регион со стратегическим геополитическим положением, с богатейшими природными ресурсами, часть которых еще только предстоит оценить и разведать. И, самое важное, этот колоссальный потенциал дает возможность для дальнейшего развития не только стран самого региона ЦА, но и основных торговых партеров этого региона", — сказал Абелев.

Также он рассказал о российско-казахстанском пилотном проекте, который, по его мнению, стоит масштабировать на все пространство ЕАЭС, поскольку это позволит решить проблему кадрового дефицита.
"В прошлом году Россия и Казахстан запустили совместный проект по обучению специалистов в области ИИ. Пятьсот студентов этот проект охватил. Представляется разумным расширить подобного рода инициативу на все пространство ЕАЭС. Такие инициативы в рамках не только российско-казахского, но и российско-узбекского, узбекско-казахского и иного сотрудничества способствовали бы решению проблемы кадрового дефицита", — убежден эксперт.
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