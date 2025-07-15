https://uz.sputniknews.ru/20250715/kruglyy-stol-torgovlya-yevraziya-50550826.html

Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии — эксперт

Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии — эксперт

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте прошел круглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития"

2025-07-15T15:50+0500

2025-07-15T15:50+0500

2025-07-15T15:50+0500

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центральная азия

евразия

круглый стол

ташкент

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В связи с последними геополитическими событиями ЦА становится ключевым регионом в Евразии. Об этом рассказал доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Олег Абелев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Ташкенте в рамках международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии" прошел круглый стол на тему "Трансграничная торговля в Центральной Евразии: искусство взаимовыгодного развития".Участники обсудили:Также он рассказал о российско-казахстанском пилотном проекте, который, по его мнению, стоит масштабировать на все пространство ЕАЭС, поскольку это позволит решить проблему кадрового дефицита."В прошлом году Россия и Казахстан запустили совместный проект по обучению специалистов в области ИИ. Пятьсот студентов этот проект охватил. Представляется разумным расширить подобного рода инициативу на все пространство ЕАЭС. Такие инициативы в рамках не только российско-казахского, но и российско-узбекского, узбекско-казахского и иного сотрудничества способствовали бы решению проблемы кадрового дефицита", — убежден эксперт.

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