Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином — что обсудили
10:41 15.07.2025 (обновлено: 11:09 15.07.2025)
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
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Председатель КНР подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией.
ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Встреча прошла в Пекине на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от Президента России Владимира Путина.
"Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией", — говорится в сообщении.
Российская сторона также затронула отдельные актуальные темы международной и региональной повестки.
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба.
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Си Цзиньпин высоко оценил состояние двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией.