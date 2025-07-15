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Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином — что обсудили
Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Председатель КНР подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией
2025-07-15T10:41+0500
2025-07-15T11:09+0500
политика
россия
китай
сергей лавров
си цзиньпин
встреча
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ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине, сообщает пресс-служба МИД РФ.Встреча прошла в Пекине на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от Президента России Владимира Путина.Российская сторона также затронула отдельные актуальные темы международной и региональной повестки.Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба. Си Цзиньпин высоко оценил состояние двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией.
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сиргей лавров российская федерация си цзиньпин кнр встреча
сиргей лавров российская федерация си цзиньпин кнр встреча

Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином — что обсудили

10:41 15.07.2025 (обновлено: 11:09 15.07.2025)
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
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Председатель КНР подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией.
ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Встреча прошла в Пекине на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от Президента России Владимира Путина.
"Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией", — говорится в сообщении.
Российская сторона также затронула отдельные актуальные темы международной и региональной повестки.
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба.
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Си Цзиньпин высоко оценил состояние двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией.
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