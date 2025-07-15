https://uz.sputniknews.ru/20250715/lavrov-si-szinpin-vstrecha-50543217.html

Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином — что обсудили

Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Председатель КНР подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией

2025-07-15T10:41+0500

2025-07-15T10:41+0500

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политика

россия

китай

сергей лавров

си цзиньпин

встреча

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ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине, сообщает пресс-служба МИД РФ.Встреча прошла в Пекине на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от Президента России Владимира Путина.Российская сторона также затронула отдельные актуальные темы международной и региональной повестки.Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба. Си Цзиньпин высоко оценил состояние двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией.

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