Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250715/peskov-novye-zayavleniya-trampa-50551569.html
Песков: Новые заявления Трампа весьма серьезные
Песков: Новые заявления Трампа весьма серьезные
Sputnik Узбекистан
В понедельник, 14 июля, глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения
2025-07-15T16:32+0500
2025-07-15T16:32+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/03/49689581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6094e5ed6c9fd6369bf62155d780f65.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Также Песков сообщил, что:В понедельник, 14 июля, глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Напомним, что Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/03/49689581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7f56d8f600c9c8c6864ad3e4d00857a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дмитрий песков дональд трамп заявления москва белый дом
дмитрий песков дональд трамп заявления москва белый дом

Песков: Новые заявления Трампа весьма серьезные

16:32 15.07.2025
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В понедельник, 14 июля, глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения.
ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", — отметил он.
Также Песков сообщил, что:
если президент России Владимир Путин посчитает необходимым, он прокомментирует новые заявления лидера США Дональда Трампа;
в Москве пока не получали сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом. И трудно сказать, с чем это связано. Мы готовы продолжать диалог;
этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть якобы и в Европе;
решения, которые принимаются в Вашингтоне и в НАТО, воспринимаются Киевом не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны;
страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России;
в Европе хотят видеть скорее обострение военных действий, чем переход в мирный режим;
в Кремле не согласны с оценкой генсека НАТО Марка Рютте по поводу состава делегации на переговорах: по табели о рангах помощник президента Владимир Мединский выше Рустема Умерова.
В понедельник, 14 июля, глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Напомним, что Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0