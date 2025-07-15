https://uz.sputniknews.ru/20250715/peskov-novye-zayavleniya-trampa-50551569.html

Песков: Новые заявления Трампа весьма серьезные

Песков: Новые заявления Трампа весьма серьезные

Sputnik Узбекистан

В понедельник, 14 июля, глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения

2025-07-15T16:32+0500

2025-07-15T16:32+0500

2025-07-15T16:32+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Также Песков сообщил, что:В понедельник, 14 июля, глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Напомним, что Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

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