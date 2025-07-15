Песков: Новые заявления Трампа весьма серьезные
© РИА Новости / POOL/
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В понедельник, 14 июля, глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения.
ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", — отметил он.
Также Песков сообщил, что:
если президент России Владимир Путин посчитает необходимым, он прокомментирует новые заявления лидера США Дональда Трампа;
в Москве пока не получали сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом. И трудно сказать, с чем это связано. Мы готовы продолжать диалог;
этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть якобы и в Европе;
решения, которые принимаются в Вашингтоне и в НАТО, воспринимаются Киевом не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны;
страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России;
в Европе хотят видеть скорее обострение военных действий, чем переход в мирный режим;
в Кремле не согласны с оценкой генсека НАТО Марка Рютте по поводу состава делегации на переговорах: по табели о рангах помощник президента Владимир Мединский выше Рустема Умерова.
В понедельник, 14 июля, глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Напомним, что Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.