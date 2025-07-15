https://uz.sputniknews.ru/20250715/press-tsentre-sputnik-biobezopasnost-stran-eaeu-50544221.html
В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет об использовании ИИ в медицине, риске распространения сибирской язвы в странах Союза, а также о том, как справляться с аномальной жарой.
2025-07-15T11:30+0500
2025-07-15T11:30+0500
2025-07-15T11:30+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
москва
астана
бишкек
ереван
ташкент
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Мероприятие пройдет 16 июля в 13.00 по ташкентскому времени.Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.Темы для обсуждения:
москва
астана
бишкек
ереван
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MIA „Rossiya Segodnya“
пресс-центре sputnik биобезопасность еаэс
пресс-центре sputnik биобезопасность еаэс
В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Речь пойдет об использовании ИИ в медицине, риске распространения сибирской язвы в странах Союза, а также о том, как справляться с аномальной жарой.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Мероприятие пройдет 16 июля в 13.00 по ташкентскому времени.
Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.
насколько медицина в странах ЕАЭС использует возможности искусственного интеллекта;
существует ли риск распространения сибирской язвы в странах ЕАЭС после выявленных случаев заражения в Казахстане и Таджикистане;
как справляться с аномальной жарой;
появились ли новые методы лечения аллергии и рассеянного склероза.