https://uz.sputniknews.ru/20250715/press-tsentre-sputnik-biobezopasnost-stran-eaeu-50544221.html

В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет об использовании ИИ в медицине, риске распространения сибирской язвы в странах Союза, а также о том, как справляться с аномальной жарой.

2025-07-15T11:30+0500

2025-07-15T11:30+0500

2025-07-15T11:30+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

москва

астана

бишкек

ереван

ташкент

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Мероприятие пройдет 16 июля в 13.00 по ташкентскому времени.Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.Темы для обсуждения:

москва

астана

бишкек

ереван

ташкент

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