https://uz.sputniknews.ru/20250715/svo-blizitsya-padenie-pokrovskoy-fortetsii-vsu-50542177.html

СВО: близится падение "покровской фортеции" ВСУ

СВО: близится падение "покровской фортеции" ВСУ

Sputnik Узбекистан

Вооруженные силы РФ активно продвигаются на покровском направлении в Донбассе. Окружение и освобождение от бандеровской оккупации города Покровска (Красноармейска) – объективно предопределенный результат российского наступления

2025-07-15T17:00+0500

2025-07-15T17:00+0500

2025-07-15T17:00+0500

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Группировка войск "Центр" блокировала Покровско-Мирноградскую агломерацию и основные логистические маршруты противника, под контролем автотрасса Т0515 на Краматорск. Здесь обороняются восемь бригад и штурмовой полк ВСУ. Противник зажат в "огневом мешке", по укрепрайонам активно работают артиллерия и авиация. На спутниковых снимках западные специалисты с ужасом насчитали на украинских позициях в этом районе около 1 700 воронок от прилетов российских крупнокалиберных авиабомб с УМПК — просто "лунный пейзаж". Между тем, российские штурмовые подразделения 13 июля с боями вошли в город Родинское, который находится в трех километрах севернее Покровска.Охват Покровска – Красноармейска продолжается. Действия российских войск вызывают ассоциации с освобождением Авдеевки, Красногоровки, Курахово, Угледара и других городов. Южнее Покровска открыт путь к границе Днепропетровской области, на территорию которой российские подразделения вклинились уже на несколько километров.Покровск считается одной из главных "фортеций" ВСУ в Донбассе. Это крупнейший центр добычи коксующегося угля. Население города по данным 2024 года — более 77 тысяч человек. Контроль над этим городом позволит нам быстрее освободить оккупированную бандеровцами часть Запорожской области.Данные Минобороны РФ отражают масштаб и ожесточенный характер боевых действий: за минувшие сутки российские войска нанесли поражение формированиям 21 бригады и двух штурмовых полков ВСУ близ Покровска (Красноармейска), Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки, Димитров — в ДНР, а также в районах населенных пунктов Новоподгородное и Филия Днепропетровской области. ВС России ежесуточно наносят массированные удары высокоточным оружием на всю глубину оперативного тыла противника, включая аэродромы, объекты логистики и предприятия ВПК на территории Западной Украины."Огневой мешок" массового уничтоженияГруппировку войск "Центр" на покровском (красноармейском) направлении 14 июля проинспектировал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Подобная рекогносцировка на передовых пунктах управления совершенно неслучайна, и предвещает важные события на передовой.С другой стороны, украинское командование понимает: без логистической поддержки (без еды, воды и патронов) покровско-мирноградский укрепрайон долго не продержится. Главком ВСУ Александр Сырский на заседании ставки в Киеве рассказал о сложной для украинских войск ситуации, и попросил главного "пианиста" ускорить достижение перемирия — для стабилизации фронта. Европейские партнеры киевского режима осознают "критический момент" военного противостояния с Россией, но в разворачивающейся битве за Покровск изменить статус-кво не могут.Польский еженедельник Myśl Polska констатировал абсолютное боевое превосходство ВС России: "Генерал Валерий Герасимов, следуя принципам военного искусства, постоянно наращивает задействованные в наступательных операциях силы и средства, а также расширяет активные участки фронта… Российская группировка "Центр" наступает на Красноармейск тремя общевойсковыми армиями… Здесь действуют российские спецназовцы из элитной 24-й гвардейской бригады".Поражение и отступление ВСУ в Днепропетровскую область — практически неизбежны. И это не единственный "огневой мешок" массового уничтожения, организованный для украинской армии в Донбассе. Аналогичные события динамично и необратимо развиваются в Константиновке и Часовом Яре.На этом удручающем для Запада фоне Вашингтон и Брюссель еще пытаются спасти "украинский проект" — машут "кувалдой" антироссийских санкций, обещают новые оружейные поставки киевским марионеткам. Сегодня президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсуждают план "довооружения" Киева за европейский счет. Все это выглядит актом отчаяния или политического слабоумия. Беспристрастным наблюдателям ясно: за минувшие три года американский ВПК и НАТО на украинском ТВД сделали максимум возможного, и находятся не в лучшей форме для продолжения прокси-войны с Россией.Неслучайно авторитетная немецкая газета Berliner Zeitung отметила высокую эффективность (ценность) стратегического взаимодействие Москвы и Пекина в противостоянии с коллективным Западом. И резюмировала: "Повышение военных расходов стран НАТО до 5% ВВП — это катастрофа", "историческая ошибка в отношениях с Россией", и путь к социальному краху. Собственно, об этом РФ честно предупредила еще в декабре 2022 года. Не послушали — получили, но худшее для Запада впереди.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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