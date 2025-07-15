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В Ташкенте впервые пройдет чемпионат мира по волейболу — дата
В Ташкенте впервые пройдет чемпионат мира по волейболу — дата
Sputnik Узбекистан
За титул чемпиона поборются 24 сильнейшие сборные мира
2025-07-15T13:35+0500
2025-07-15T13:35+0500
2025-07-15T14:55+0500
узбекистан
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спорт
нок узбекистана
чемпионат мира
волейбол
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. С 24 июля по 3 августа столица Узбекистана примет чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет (U19), сообщает НОК. Матчи турнира состоятся на аренах спортивного комплекса "Юнусобод" и Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Сборная республики попала в группу "A", где сыграет против команд Бельгии, Аргентины, Пуэрто-Рико, Турции и Пакистана за выход в стадию плей-офф. Расписание матчей группового этапа для сборной Узбекистана Все матчи группового этапа с участием РУз пройдут в спорткомплексе "Юнусобод". Начало в 17.00.
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ташкент чемпионат мира волейбол
ташкент чемпионат мира волейбол
В Ташкенте впервые пройдет чемпионат мира по волейболу — дата
13:35 15.07.2025 (обновлено: 14:55 15.07.2025)
За титул чемпиона поборются 24 сильнейшие сборные мира.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
С 24 июля по 3 августа столица Узбекистана примет чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет (U19), сообщает
НОК.
"В данном ЧМ, который впервые проводится по этому виду спорта в нашей стране, примут участие 24 сильнейшие сборные мира и поборются за титул чемпиона", — говорится в сообщении.
Матчи турнира состоятся на аренах спортивного комплекса "Юнусобод" и Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Сборная республики попала в группу "A", где сыграет против команд Бельгии, Аргентины, Пуэрто-Рико, Турции и Пакистана за выход в стадию плей-офф.
Расписание матчей группового этапа для сборной Узбекистана
1-й тур: Узбекистан – Турция (24 июля)
2-й тур: Узбекистан – Пакистан (25 июля)
3-й тур: Узбекистан – Пуэрто-Рико (26 июля)
4-й тур: Узбекистан – Аргентина (28 июля)
5-й тур: Узбекистан – Бельгия (29 июля)
Все матчи группового этапа с участием РУз пройдут в спорткомплексе "Юнусобод". Начало в 17.00.