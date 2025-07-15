https://uz.sputniknews.ru/20250715/tashkent-chempionat-mira-voleybol-50544758.html

В Ташкенте впервые пройдет чемпионат мира по волейболу — дата

В Ташкенте впервые пройдет чемпионат мира по волейболу — дата

Sputnik Узбекистан

За титул чемпиона поборются 24 сильнейшие сборные мира

2025-07-15T13:35+0500

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волейбол

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. С 24 июля по 3 августа столица Узбекистана примет чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет (U19), сообщает НОК. Матчи турнира состоятся на аренах спортивного комплекса "Юнусобод" и Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Сборная республики попала в группу "A", где сыграет против команд Бельгии, Аргентины, Пуэрто-Рико, Турции и Пакистана за выход в стадию плей-офф. Расписание матчей группового этапа для сборной Узбекистана Все матчи группового этапа с участием РУз пройдут в спорткомплексе "Юнусобод". Начало в 17.00.

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