https://uz.sputniknews.ru/20250715/xamkorlik-2025-uzbeksko-rossiyskie-takticheskie-ucheniya-50541326.html

"Хамкорлик-2025": стартовали учения военнослужащих Узбекистана и России — фото

"Хамкорлик-2025": стартовали учения военнослужащих Узбекистана и России — фото

Sputnik Узбекистан

Активная фаза совместных учений пройдёт с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области

2025-07-15T12:25+0500

2025-07-15T12:25+0500

2025-07-15T12:25+0500

узбекистан

россия

военные учения

совместные узбекско-российские военные учения на полигоне фориш

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. В Узбекистане сегодня стартовали российско-узбекские тактические учения"Хамкорлик-2025", сообщает Минобороны РФ.Они направлены на противодействие незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах.В ходе учения воинские контингенты отработают:Активная фаза совместных учений пройдет с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан накануне. По данным Минобороны РФ, основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24.

узбекистан

россия

сурхандарьинская область

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