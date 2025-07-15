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"Хамкорлик-2025": стартовали учения военнослужащих Узбекистана и России — фото
"Хамкорлик-2025": стартовали учения военнослужащих Узбекистана и России — фото
Sputnik Узбекистан
Активная фаза совместных учений пройдёт с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области
2025-07-15T12:25+0500
2025-07-15T12:25+0500
узбекистан
россия
военные учения
совместные узбекско-российские военные учения на полигоне фориш
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. В Узбекистане сегодня стартовали российско-узбекские тактические учения"Хамкорлик-2025", сообщает Минобороны РФ.Они направлены на противодействие незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах.В ходе учения воинские контингенты отработают:Активная фаза совместных учений пройдет с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан накануне. По данным Минобороны РФ, основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24.
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узбекистан россия тактические учения сурхандарьинская область полигон
узбекистан россия тактические учения сурхандарьинская область полигон

"Хамкорлик-2025": стартовали учения военнослужащих Узбекистана и России — фото

12:25 15.07.2025
© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении "Хамкорлик-2025"
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении Хамкорлик-2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
© Минобороны России
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Активная фаза совместных учений пройдет с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. В Узбекистане сегодня стартовали российско-узбекские тактические учения"Хамкорлик-2025", сообщает Минобороны РФ.
© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении "Хамкорлик-2025"
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении Хамкорлик-2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
Они направлены на противодействие незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах.
© Минобороны России В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
 В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение Хамкорлик-2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
"Мероприятие традиционно началось с общего построения военнослужащих. В исполнении военных оркестров прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Узбекистан, были торжественно подняты национальные флаги двух стран. Участники учения в едином строю прошли торжественным маршем по плацу полевого лагеря", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении "Хамкорлик-2025"
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении Хамкорлик-2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
В ходе учения воинские контингенты отработают:
управление подразделениями при обнаружении и уничтожении в приграничных районах мелких групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу;
управление подразделениями при уничтожении групп НВФ, занявших сооружения и позиции в приграничных районах;
занятие общевойсковыми подразделениями захваченных сооружений и позиций;
ведение борьбы с мелкими группами противника;
организацию штурма и зачистки населенного пункта, занятого боевиками НВФ.
© Минобороны России В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
 В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение Хамкорлик-2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
Активная фаза совместных учений пройдет с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.
© Минобороны России В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
 В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение Хамкорлик-2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
В Узбекистане стартовало совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025"
© Минобороны России
Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан накануне. По данным Минобороны РФ, основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24.
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