https://uz.sputniknews.ru/20250716/bez-ukrainy-tramp-uxodit-chtoby-vernutsya-50569381.html

Без Украины: Трамп уходит, чтобы вернуться

Без Украины: Трамп уходит, чтобы вернуться

Sputnik Узбекистан

Трамповское "важное заявление по России" носит двоякий, как и сам Дональд, характер, пишет колумнист РИА Новости. 16.07.2025, Sputnik Узбекистан

2025-07-16T17:05+0500

2025-07-16T17:05+0500

2025-07-16T17:05+0500

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Трамповское "важное заявление по России" носит двоякий, как и сам Дональд, характер, пишет колумнист РИА Новости. Назвать его ультиматумом Путину невозможно — хотя Трамп и дает 50-ти дневный срок для заключения перемирия на Украине, обещая в противном случае ввести стопроцентные пошлины на товары из России и наших торговых партнеров (главное — покупателей нефти), воспринимать это буквально невозможно. И дело даже не в том, что в начале сентября, когда истечет обозначенный срок, Трамп вполне может продлить его еще на какое-то время, как он делал это в тарифной войне со всем миром, а в том, что введение подобных заградительных пошлин не имеет никакого смысла.Во-первых, оно обнулит и без того небольшую российско-американскую торговлю, но точно не подтолкнет Москву к желанию отдать Украину Западу, смириться с ее атлантизацией (которая начнется сразу же после заключения перемирия на предлагаемых нам сегодня условиях). Во-вторых, и это самое главное, попытка ввести подобные тарифы против Китая и Индии — основных покупателей российских энергоресурсов — приведет к обрушению американо-китайских переговоров по тарифам (то есть даст старт уже полноценной торговой войне) и к огромному недовольству такого очень важного для Штатов человека, как Нарендра Моди. То есть выполнение главной угрозы "ультиматума" невыгодно прежде всего самой Америке. Так зачем же тогда Трамп угрожает?Затем, что он обращается не к Путину и не к Си Цзиньпину с Моди. Его интересуют собственные граждане и отчасти европейцы. Вторым он продает оружие для Украины — обещая при этом, что американцы усилят давление на Россию, так что европейцы не должны сомневаться в успехе общего дела и платить за "американскую защиту". Да, от русских на Украине — Европа же объявила Украину своей частью, так что пускай раскошеливается.А американцам Трамп дает понять, что он долго пытался помирить Россию и Украину, свести вместе Путина и Зеленского, но оба такие упрямые, что ничего не получается. И хотя настрой на мирное урегулирование у него все равно остается, пускай пока еще повоюют. Но платить за это Америка больше не будет — европейцы дадут денег. Они вообще все больше превращаются в "правильных союзников": платят за себя и благодарят Америку.То есть Трамп, по сути, объявляет об отказе от ставки на скорое заключение сделки по Украине с Путиным и перекладывании большей доли ответственности на Европу, но упаковывает это в некое подобие ультиматума. В итоге все свои должны быть довольны: Киев получит "Пэтриоты", американцы — деньги, а европейцы — заверения в том, что Трамп будет защищать каждый дюйм их земли. За исключением, конечно, украинской, но для этого он продаст много хорошего американского оружия. И никто больше не посмеет обвинять его в том, что он хочет сдать Украину Путину, даже когда он "забудет" исполнить угрозы, выставленные в ультиматуме.Но что видят Россия и остальной мир? Трамп не смог добиться прекращения боевых действий, потому что Запад в целом не готов отказаться от планов поглощения Украины. Европа и атлантисты в США не готовы считаться с российскими условиями: действительно нейтральная и сильно демилитаризированная Украина. То есть Запад не оставляет России вариантов дипломатического урегулирования — все будет решаться только военным путем. Трамп не сломал атлантический Запад, хотя сам лично и готов был отказаться от Украины, но он не сломал и Путина. Как только Трамп обнаружил, что готовность Путина "поладить" с ним вовсе не означает отказа от принципиальных национальных интересов России (которые, кстати, Трамп понимает куда лучше большинства представителей американского истеблишмента), он решил соскочить с украинской темы. Но сделать это так, чтобы ни у кого не было к нему претензий, в том числе и у Путина.Почему это так важно для Трампа? Потому, что он ведь не закрывает для себя украинскую тему — он просто временно отстраняется от нее. На следующем повороте — через полгода, год или два — он в любом случае вернется к ее обсуждению с президентом России. Ведь любая договоренность по будущему Украины возможна только между Кремлем и Белым домом. Условия, правда, к тому времени будут хуже — но не для Трампа, а для Киева.

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украина дональд трамп