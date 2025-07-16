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https://uz.sputniknews.ru/20250716/biryuzovyy-ray-u-beregov-charvaka-50512370.html
Бирюзовый рай у берегов Чарвака — умиротворяющие фото
Бирюзовый рай у берегов Чарвака — умиротворяющие фото
Sputnik Узбекистан
Если душа требует отдыха от городского шума, а сердце мечтает о тишине и природе, вам — в Яккатут. Это место не просто селение у воды, это — точка перезагрузки
2025-07-16T18:35+0500
2025-07-16T18:35+0500
природа
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вода
чарвакское водохранилище
отдых
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фото
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik, Бахром Хатамов. Между склонами гор и зеркальной гладью Чарвакского водохранилища раскинулся маленький поселок с поэтичным названием — Яккатут, что в переводе означает "Одинокий тутовник". Старожилам известно предание, связанное с возникновением этого места.Говорят, когда-то дервишей — странствующих путников, направлявшихся на север, настигла неизвестная болезнь. Никакие средства не помогали: недуг истощал их, лишал сил и, казалось, что путь их окончен.Среди них был мальчик, который, отправившись на поиски еды, наткнулся на одинокое тутовое дерево у подножия скалы. Он попробовал несколько ягод, и вскоре ощутил прилив энергии и облегчение. Почувствовав, что болезнь отступает, он собрал полную шапку плодов и принес их своим спутникам. Дервиши тоже отведали тутовника и вскоре почувствовали себя лучше. Болезнь отступила.Они продолжили путь, рассказывая по дороге о чудесном дереве, чьи плоды вернули их к жизни. Слухи о нем быстро разошлись. Люди приходили за ягодами, сначала — одиночки, паломники и пастухи. А со временем у подножия скалы, рядом с деревом выросло небольшое поселение.Этот уголок часто называют Верхней Бричмуллой. Река Коксу служит естественной границей между двумя поселениями: с одной стороны она омывает старую Бричмуллу, с другой — Яккатут, появившийся позже, когда население стало расти и искать новые территории для жизни.Здесь, в тишине, легко заметить, как переплетаются прошлое и настоящее. Узкие улицы, древние обычаи и рядом — новые дома, современные привычки. Большая часть местных жителей — таджики, которые веками сохраняют тут свою культуру, язык и традиции гостеприимства.Яккатут — не курорт в привычном понимании. Это место для тех, кто ищет не развлечения, а тишину, смысл и простоту. Здесь хорошо просыпаться под пение птиц, пить чай с видом на водную гладь и просто быть. Без спешки.
чарвакское водохранилище
узбекистан
бостанлыкский район
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чарвак берега яккатут фото
чарвак берега яккатут фото

Бирюзовый рай у берегов Чарвака — умиротворяющие фото

18:35 16.07.2025
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Если душа требует отдыха от городского шума, а сердце мечтает о тишине и природе, вам — в Яккатут. Это место не просто селение у воды, это — точка перезагрузки.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik, Бахром Хатамов. Между склонами гор и зеркальной гладью Чарвакского водохранилища раскинулся маленький поселок с поэтичным названием — Яккатут, что в переводе означает "Одинокий тутовник".
Старожилам известно предание, связанное с возникновением этого места.
Говорят, когда-то дервишей — странствующих путников, направлявшихся на север, настигла неизвестная болезнь. Никакие средства не помогали: недуг истощал их, лишал сил и, казалось, что путь их окончен.
Среди них был мальчик, который, отправившись на поиски еды, наткнулся на одинокое тутовое дерево у подножия скалы. Он попробовал несколько ягод, и вскоре ощутил прилив энергии и облегчение. Почувствовав, что болезнь отступает, он собрал полную шапку плодов и принес их своим спутникам. Дервиши тоже отведали тутовника и вскоре почувствовали себя лучше. Болезнь отступила.
Они продолжили путь, рассказывая по дороге о чудесном дереве, чьи плоды вернули их к жизни. Слухи о нем быстро разошлись. Люди приходили за ягодами, сначала — одиночки, паломники и пастухи. А со временем у подножия скалы, рядом с деревом выросло небольшое поселение.
Этот уголок часто называют Верхней Бричмуллой. Река Коксу служит естественной границей между двумя поселениями: с одной стороны она омывает старую Бричмуллу, с другой — Яккатут, появившийся позже, когда население стало расти и искать новые территории для жизни.
Здесь, в тишине, легко заметить, как переплетаются прошлое и настоящее. Узкие улицы, древние обычаи и рядом — новые дома, современные привычки. Большая часть местных жителей — таджики, которые веками сохраняют тут свою культуру, язык и традиции гостеприимства.
Яккатут — не курорт в привычном понимании. Это место для тех, кто ищет не развлечения, а тишину, смысл и простоту. Здесь хорошо просыпаться под пение птиц, пить чай с видом на водную гладь и просто быть. Без спешки.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — бирюзовқй рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Бирюзовый рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Бирюзовый рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
У берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Бирюзовый рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Бахром Хатамов
Бирюзовый рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
16/17
© Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
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