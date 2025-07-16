https://uz.sputniknews.ru/20250716/biryuzovyy-ray-u-beregov-charvaka-50512370.html

Бирюзовый рай у берегов Чарвака — умиротворяющие фото

Бирюзовый рай у берегов Чарвака — умиротворяющие фото

Sputnik Узбекистан

Если душа требует отдыха от городского шума, а сердце мечтает о тишине и природе, вам — в Яккатут. Это место не просто селение у воды, это — точка перезагрузки

2025-07-16T18:35+0500

2025-07-16T18:35+0500

2025-07-16T18:35+0500

природа

горы

вода

чарвакское водохранилище

отдых

солнце

люди

чудо природы

фото

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik, Бахром Хатамов. Между склонами гор и зеркальной гладью Чарвакского водохранилища раскинулся маленький поселок с поэтичным названием — Яккатут, что в переводе означает "Одинокий тутовник". Старожилам известно предание, связанное с возникновением этого места.Говорят, когда-то дервишей — странствующих путников, направлявшихся на север, настигла неизвестная болезнь. Никакие средства не помогали: недуг истощал их, лишал сил и, казалось, что путь их окончен.Среди них был мальчик, который, отправившись на поиски еды, наткнулся на одинокое тутовое дерево у подножия скалы. Он попробовал несколько ягод, и вскоре ощутил прилив энергии и облегчение. Почувствовав, что болезнь отступает, он собрал полную шапку плодов и принес их своим спутникам. Дервиши тоже отведали тутовника и вскоре почувствовали себя лучше. Болезнь отступила.Они продолжили путь, рассказывая по дороге о чудесном дереве, чьи плоды вернули их к жизни. Слухи о нем быстро разошлись. Люди приходили за ягодами, сначала — одиночки, паломники и пастухи. А со временем у подножия скалы, рядом с деревом выросло небольшое поселение.Этот уголок часто называют Верхней Бричмуллой. Река Коксу служит естественной границей между двумя поселениями: с одной стороны она омывает старую Бричмуллу, с другой — Яккатут, появившийся позже, когда население стало расти и искать новые территории для жизни.Здесь, в тишине, легко заметить, как переплетаются прошлое и настоящее. Узкие улицы, древние обычаи и рядом — новые дома, современные привычки. Большая часть местных жителей — таджики, которые веками сохраняют тут свою культуру, язык и традиции гостеприимства.Яккатут — не курорт в привычном понимании. Это место для тех, кто ищет не развлечения, а тишину, смысл и простоту. Здесь хорошо просыпаться под пение птиц, пить чай с видом на водную гладь и просто быть. Без спешки.

чарвакское водохранилище

узбекистан

бостанлыкский район

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чарвак берега яккатут фото