https://uz.sputniknews.ru/20250716/eaeu-monitoring-zakonodatelstvo-trudovaya-migratsiya-50576210.html

ЕЭК: страны работают над созданием комфортных условий для трудовых мигрантов внутри ЕАЭС

ЕЭК: страны работают над созданием комфортных условий для трудовых мигрантов внутри ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг законодательных инициатив в сфере трудовой миграции в странах Союза

2025-07-16T16:20+0500

2025-07-16T16:20+0500

2025-07-16T16:20+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июля — Sputnik. Государства-члены ЕАЭС активно работают над созданием комфортных условий для трудовых мигрантов внутри Союза, отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг законодательных инициатив в сфере трудовой миграции в странах Союза.Он показал, что в 2024 году количество трудовых мигрантов в рамках ЕАЭС увеличилось на 2,98% по сравнению с 2023 годом. При этом страны Союза продолжают совершенствовать миграционное регулирование, уделяя особое внимание правам граждан ЕАЭС и мерам по противодействию нелегальной миграции.Мониторинг показал, что государства-члены реализуют меры для привлечения высококвалифицированных специалистов и упрощения пребывания граждан стран ЕАЭС.Среди основных изменений:Как отмечалось, наиболее существенные изменения произошли в законодательстве РФ, где в 2024 году усилили контроль за пребыванием иностранных граждан, повысили ответственность за нарушения миграционных правил и скорректировали порядок приема детей мигрантов в общеобразовательные учреждения.В рамках мониторинга стороны подчеркнули необходимость проводить анализ национального законодательства государств ЕАЭС в сфере трудовой миграции на постоянной основе, ежегодно предоставляя отчеты компетентным органам стран Союза.

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