https://uz.sputniknews.ru/20250716/eaeu-monitoring-zakonodatelstvo-trudovaya-migratsiya-50576210.html
ЕЭК: страны работают над созданием комфортных условий для трудовых мигрантов внутри ЕАЭС
ЕЭК: страны работают над созданием комфортных условий для трудовых мигрантов внутри ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг законодательных инициатив в сфере трудовой миграции в странах Союза
2025-07-16T16:20+0500
2025-07-16T16:20+0500
2025-07-16T16:20+0500
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трудовые мигранты
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мониторинг
законодательство
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ТАШКЕНТ, 16 июля — Sputnik. Государства-члены ЕАЭС активно работают над созданием комфортных условий для трудовых мигрантов внутри Союза, отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг законодательных инициатив в сфере трудовой миграции в странах Союза.Он показал, что в 2024 году количество трудовых мигрантов в рамках ЕАЭС увеличилось на 2,98% по сравнению с 2023 годом. При этом страны Союза продолжают совершенствовать миграционное регулирование, уделяя особое внимание правам граждан ЕАЭС и мерам по противодействию нелегальной миграции.Мониторинг показал, что государства-члены реализуют меры для привлечения высококвалифицированных специалистов и упрощения пребывания граждан стран ЕАЭС.Среди основных изменений:Как отмечалось, наиболее существенные изменения произошли в законодательстве РФ, где в 2024 году усилили контроль за пребыванием иностранных граждан, повысили ответственность за нарушения миграционных правил и скорректировали порядок приема детей мигрантов в общеобразовательные учреждения.В рамках мониторинга стороны подчеркнули необходимость проводить анализ национального законодательства государств ЕАЭС в сфере трудовой миграции на постоянной основе, ежегодно предоставляя отчеты компетентным органам стран Союза.
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еэк мониторинг законодательство трудовая миграция еаэс
еэк мониторинг законодательство трудовая миграция еаэс
ЕЭК: страны работают над созданием комфортных условий для трудовых мигрантов внутри ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг законодательных инициатив в сфере трудовой миграции в странах Союза.
ТАШКЕНТ, 16 июля — Sputnik
. Государства-члены ЕАЭС активно работают над созданием комфортных условий для трудовых мигрантов внутри Союза, отметил
министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг законодательных инициатив в сфере трудовой миграции в странах Союза.
Он показал, что в 2024 году количество трудовых мигрантов в рамках ЕАЭС увеличилось на 2,98% по сравнению с 2023 годом. При этом страны Союза продолжают совершенствовать миграционное регулирование, уделяя особое внимание правам граждан ЕАЭС и мерам по противодействию нелегальной миграции.
"Важно, чтобы законодательные инициативы государств-членов не противоречили нормам Договора о ЕАЭС и четко разделяли права граждан Союза и третьих стран. Проведенный мониторинг подтверждает, что страны активно работают над созданием комфортных условий для трудовых мигрантов внутри Союза, включая цифровизацию госуслуг", — сказал Султанов.
Мониторинг показал, что государства-члены реализуют меры для привлечения высококвалифицированных специалистов и упрощения пребывания граждан стран ЕАЭС.
Среди основных изменений:
либерализация правил пребывания для трудовых мигрантов из государств Союза;
усиление контроля за нелегальной миграцией и безопасностью.
Как отмечалось, наиболее существенные изменения произошли в законодательстве РФ, где в 2024 году усилили контроль за пребыванием иностранных граждан, повысили ответственность за нарушения миграционных правил и скорректировали порядок приема детей мигрантов в общеобразовательные учреждения.
В рамках мониторинга стороны подчеркнули необходимость проводить анализ национального законодательства государств ЕАЭС в сфере трудовой миграции на постоянной основе, ежегодно предоставляя отчеты компетентным органам стран Союза.