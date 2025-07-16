https://uz.sputniknews.ru/20250716/puteshestvie-v-serdtse-evrazii-ekspeditsiya-uzbekistan-50583507.html

"Путешествие в Сердце Евразии": экспедиция прибыла в Узбекистан — видео

"Путешествие в Сердце Евразии": экспедиция прибыла в Узбекистан — видео

Sputnik Узбекистан

Масштабный проект объединил свыше 100 человек из 5 стран: России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Участники экспедиции — блогеры, представители бизнеса, научно-образовательного сообщества и СМИ

2025-07-16T18:00+0500

2025-07-16T18:00+0500

2025-07-16T18:00+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

экспедиция

евразия

ташкент

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии".Генеральный директор АНО "Международный центр региональной интеграции" Ислам Назаралиев рассказал о мероприятиях, проведенных в республике, и ключевых направлениях сотрудничества России и стран Центральной Азии: цифровой экономике, логистике, IT-парках и образовательных инициативах.Заместитель гендиректора АНО Александр Лукашин сообщил, что по итогам круглых столов начали формироваться конкретные инициативы по продвижению русского языка через цифровые технологии и туристические форматы. Их планируют представить в виде единой дорожной карты.Также Русскому дому в Узбекистане передали анимационное пособие для дошкольников "Мой родной букварь".Полное видео смотрите по ссылке.

узбекистан

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