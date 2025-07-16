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СВО: российские бойцы освободили Новохатское в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Новохатское в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток"
2025-07-16T15:40+0500
2025-07-16T15:40+0500
2025-07-16T15:40+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Российские военнослужащие освободили Новохатское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Востока". Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли:
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сво россия бойцы освобождение днр
сво россия бойцы освобождение днр
СВО: российские бойцы освободили Новохатское в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik
. Российские военнослужащие освободили Новохатское в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Востока".
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.
боевую бронированную машину;
орудие полевой артиллерии;
станцию радиоэлектронной борьбы.