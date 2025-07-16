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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250716/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novoxatskoe-dnr-50577287.html
СВО: российские бойцы освободили Новохатское в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Новохатское в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток"
2025-07-16T15:40+0500
2025-07-16T15:40+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
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безопасность
днр
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Российские военнослужащие освободили Новохатское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Востока". Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли:
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сво россия бойцы освобождение днр
сво россия бойцы освобождение днр

СВО: российские бойцы освободили Новохатское в ДНР

15:40 16.07.2025
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Российские военнослужащие освободили Новохатское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Востока".

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.
ВСУ потеряли:
до 200 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
девять автомобилей;
орудие полевой артиллерии;
станцию радиоэлектронной борьбы.
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