https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-rossiya-voyennyye-ucheniya-surxandarya-50572850.html
"Хамкорлик-2025": как проходят учения военнослужащих Узбекистана и России
"Хамкорлик-2025": как проходят учения военнослужащих Узбекистана и России
Sputnik Узбекистан
Активная фаза совместных учений проходит с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области
2025-07-16T12:10+0500
2025-07-16T12:10+0500
2025-07-16T12:10+0500
узбекистан
россия
военные учения
сурхандарьинская область
совместные узбекско-российские военные учения на полигоне фориш
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ТАШКЕНТ, 16 июля — Sputnik. "БПЛА Вооруженных сил России и Узбекистана уничтожили технику "противника" в рамках совместных тактических учений "Хамкорлик-2025", — сообщает Минобороны РФ. Согласно замыслу эпизода учений, в ходе воздушной разведки местности операторы БПЛА совместных сил выявили приближающиеся к государственной границе группы незаконного вооруженного формирования (НВФ) на бронированной технике.Кроме того, в ходе учений отработали применение наземного роботизированного комплекса "КТЗ" для доставки полезных грузов и эвакуации условно раненых.По данным Минобороны РФ, основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24.
узбекистан
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учения военнослужащие узбекистан россия сурхандарьинская область
учения военнослужащие узбекистан россия сурхандарьинская область
"Хамкорлик-2025": как проходят учения военнослужащих Узбекистана и России
Активная фаза совместных учений проходит с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 16 июля — Sputnik. "БПЛА Вооруженных сил России и Узбекистана уничтожили технику "противника" в рамках совместных тактических учений "Хамкорлик-2025", — сообщает Минобороны РФ.
Согласно замыслу эпизода учений, в ходе воздушной разведки местности операторы БПЛА совместных сил выявили приближающиеся к государственной границе группы незаконного вооруженного формирования (НВФ) на бронированной технике.
"Военнослужащие оперативно подготовили разведывательно-ударные БПЛА "Муравей" и ударные FPV-дроны "ПВХ" к вылету, после чего отработали слаженность действий и совместного боевого применения по уничтожению техники и живой силы НВФ, предпринявшего попытку прорыва государственной границы", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе учений отработали применение наземного роботизированного комплекса "КТЗ" для доставки полезных грузов и эвакуации условно раненых.
По данным Минобороны РФ, основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24.