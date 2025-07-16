https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-rossiyskaya-nedelya-matematiki-fiziki-informatiki-50581850.html
В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики — подробности
В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики — подробности
Sputnik Узбекистан
В рамках проекта для учащихся 8-11 классов проведут образовательные интенсивы
2025-07-16T17:30+0500
2025-07-16T17:30+0500
2025-07-16T17:54+0500
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узбекистан
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физика
информатика
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Российскую неделю математики, физики и информатики для школьников и учителей в Узбекистане планируют провести в октябре. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. В рамках проекта для учащихся 8-11 классов проведут образовательные интенсивы. Для учителей подготовили программы повышения квалификации и семинары по обмену опытом в изучении и преподавании точных наук. Кроме того, они обсудят вопросы организации предметных кружков и пройдут обучение по разработке междисциплинарных кейсов.Организатор мероприятий — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, при организационном участии Пензенского государственного технологического университета."Проект "Российская неделя математики, физики и информатики" органично вписывается в программу укрепления отношений не только между Пензой и Ташкентом, но и между нашими странами", — считает и. о. ректора ПензГТУ Дмитрий Пащенко.
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узбекистан россия неделя математика физика информатика проект
узбекистан россия неделя математика физика информатика проект
В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики — подробности
17:30 16.07.2025 (обновлено: 17:54 16.07.2025)
В рамках проекта для учащихся 8 – 11 классов проведут образовательные интенсивы.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Российскую неделю математики, физики и информатики для школьников и учителей в Узбекистане планируют провести в октябре. Об этом сообщает
пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
"В октябре 2025 года планируется проведение мероприятия "Российская неделя математики, физики и информатики" для обучающихся и учителей образовательных организаций общего среднего образования Республики Узбекистан", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
В рамках проекта для учащихся 8-11 классов проведут образовательные интенсивы. Для учителей подготовили программы повышения квалификации и семинары по обмену опытом в изучении и преподавании точных наук. Кроме того, они обсудят вопросы организации предметных кружков и пройдут обучение по разработке междисциплинарных кейсов.
Организатор мероприятий — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, при организационном участии Пензенского государственного технологического университета.
"Проект "Российская неделя математики, физики и информатики" органично вписывается в программу укрепления отношений не только между Пензой и Ташкентом, но и между нашими странами", — считает
и. о. ректора ПензГТУ Дмитрий Пащенко.