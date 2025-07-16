https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-rossiyskaya-nedelya-matematiki-fiziki-informatiki-50581850.html

В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики — подробности

В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики — подробности

Sputnik Узбекистан

В рамках проекта для учащихся 8-11 классов проведут образовательные интенсивы

2025-07-16T17:30+0500

2025-07-16T17:30+0500

2025-07-16T17:54+0500

образование

общество

узбекистан

россия

сотрудничество

школьники

учителя

математика

физика

информатика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1c/33278841_0:113:3077:1843_1920x0_80_0_0_3722df6c8e3bfe2ea6742b8fcc05a004.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Российскую неделю математики, физики и информатики для школьников и учителей в Узбекистане планируют провести в октябре. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. В рамках проекта для учащихся 8-11 классов проведут образовательные интенсивы. Для учителей подготовили программы повышения квалификации и семинары по обмену опытом в изучении и преподавании точных наук. Кроме того, они обсудят вопросы организации предметных кружков и пройдут обучение по разработке междисциплинарных кейсов.Организатор мероприятий — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, при организационном участии Пензенского государственного технологического университета."Проект "Российская неделя математики, физики и информатики" органично вписывается в программу укрепления отношений не только между Пензой и Ташкентом, но и между нашими странами", — считает и. о. ректора ПензГТУ Дмитрий Пащенко.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия неделя математика физика информатика проект