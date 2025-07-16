https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-treti-igry-sng-chislo-sportsmeny-50564820.html

Стало известно, сколько спортсменов представят Узбекистан на III Играх стран СНГ

Стало известно, сколько спортсменов представят Узбекистан на III Играх стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Масштабные спортивные состязания пройдут с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана, на 12 спортивных площадках.

2025-07-16T09:50+0500

2025-07-16T09:50+0500

2025-07-16T10:17+0500

спорт

игры

страны снг

азербайджан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/10/50568166_0:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_6847068ef83b19c1e7a80a3ad172bc15.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. На III Играх стран СНГ в Азербайджане Узбекистан представят 257 спортсменов, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества Независимых Государств. Масштабные спортивные состязания пройдут с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди, на 12 спортивных площадках. В общей сложности в соревнованиях примут участие 1 846 спортсменов и 2 666 официальных представителей восьми стран — государств-участников СНГ и приглашенных государств.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан игры стран снг спортсмены азербайджан