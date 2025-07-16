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https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-treti-igry-sng-chislo-sportsmeny-50564820.html
Стало известно, сколько спортсменов представят Узбекистан на III Играх стран СНГ
Стало известно, сколько спортсменов представят Узбекистан на III Играх стран СНГ
Sputnik Узбекистан
Масштабные спортивные состязания пройдут с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана, на 12 спортивных площадках.
2025-07-16T09:50+0500
2025-07-16T10:17+0500
спорт
игры
страны снг
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. На III Играх стран СНГ в Азербайджане Узбекистан представят 257 спортсменов, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества Независимых Государств. Масштабные спортивные состязания пройдут с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди, на 12 спортивных площадках. В общей сложности в соревнованиях примут участие 1 846 спортсменов и 2 666 официальных представителей восьми стран — государств-участников СНГ и приглашенных государств.
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узбекистан игры стран снг спортсмены азербайджан
узбекистан игры стран снг спортсмены азербайджан

Стало известно, сколько спортсменов представят Узбекистан на III Играх стран СНГ

09:50 16.07.2025 (обновлено: 10:17 16.07.2025)
© Getty Images / Artaxerxes LonghandФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / Artaxerxes Longhand
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Масштабные спортивные состязания пройдут с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана на 12 спортивных площадках.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. На III Играх стран СНГ в Азербайджане Узбекистан представят 257 спортсменов, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества Независимых Государств.
Масштабные спортивные состязания пройдут с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди, на 12 спортивных площадках.
"Азербайджан представят 349 спортсменов, Россию — 263, Казахстан — 259, Узбекистан — 257, Беларусь — 255, Таджикистан — 202, Туркменистан — 170 и Кыргызстан – 85", — говорится в сообщении.
В общей сложности в соревнованиях примут участие 1 846 спортсменов и 2 666 официальных представителей восьми стран — государств-участников СНГ и приглашенных государств.
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