https://uz.sputniknews.ru/20250716/vstrecha-glav-mid-uzbekistan-kitay-50577924.html
Что обсудили главы МИД Узбекистана и Китая
Что обсудили главы МИД Узбекистана и Китая
Sputnik Узбекистан
По мнению сторон, глубокая приверженность укреплению всепогодного всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем отвечает интересам двух народов
2025-07-16T15:00+0500
2025-07-16T15:00+0500
2025-07-16T17:55+0500
политика
узбекистан
китай
бахтиер саидов
ван и
встреча
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 июля — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале. Узбекский и китайский коллеги обсудили пути дальнейшего укрепления взаимовыгодных экономических связей, расширения региональной взаимосвязанности, укрепления стабильности и продвижения общих целей через многостороннее сотрудничество. Встреча глав внешнеполитических ведомств РУз и КНР прошла в китайском городе Тяньцзинь, где 15 июля состоялось заседание Совета министров иностранных дел ШОС. Участвовавший в нем Бахтиёр Саидов высоко оценил успешное председательство Китая.
https://uz.sputniknews.ru/20250715/50547077.html
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Что обсудили главы МИД Узбекистана и Китая
15:00 16.07.2025 (обновлено: 17:55 16.07.2025)
По мнению сторон, глубокая приверженность укреплению всепогодного всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем отвечает интересам двух народов.
ТАШКЕНТ, 16 июля — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
"Всегда рады встрече с Ван И, членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и министром иностранных дел Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении.
Узбекский и китайский коллеги обсудили пути дальнейшего укрепления взаимовыгодных экономических связей, расширения региональной взаимосвязанности, укрепления стабильности и продвижения общих целей через многостороннее сотрудничество.
"Глубокая приверженность укреплению всепогодного всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем отвечает интересам наших народов", — резюмировал Саидов.
Встреча глав внешнеполитических ведомств РУз и КНР прошла в китайском городе Тяньцзинь, где 15 июля состоялось заседание Совета министров иностранных дел ШОС. Участвовавший в нем Бахтиёр Саидов высоко оценил
успешное председательство Китая.