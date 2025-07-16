https://uz.sputniknews.ru/20250716/vstrecha-glav-mid-uzbekistan-kitay-50577924.html

Что обсудили главы МИД Узбекистана и Китая

Что обсудили главы МИД Узбекистана и Китая

Sputnik Узбекистан

По мнению сторон, глубокая приверженность укреплению всепогодного всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем отвечает интересам двух народов

2025-07-16T15:00+0500

2025-07-16T15:00+0500

2025-07-16T17:55+0500

политика

узбекистан

китай

бахтиер саидов

ван и

встреча

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 июля — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале. Узбекский и китайский коллеги обсудили пути дальнейшего укрепления взаимовыгодных экономических связей, расширения региональной взаимосвязанности, укрепления стабильности и продвижения общих целей через многостороннее сотрудничество. Встреча глав внешнеполитических ведомств РУз и КНР прошла в китайском городе Тяньцзинь, где 15 июля состоялось заседание Совета министров иностранных дел ШОС. Участвовавший в нем Бахтиёр Саидов высоко оценил успешное председательство Китая.

https://uz.sputniknews.ru/20250715/50547077.html

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