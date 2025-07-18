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Узбекистан — Афганистан: связующий мост между Центральной и Южной Азией

Узбекистан — Афганистан: связующий мост между Центральной и Южной Азией

Sputnik Узбекистан

Глава внешнеполитического ведомства находится с визитом в Афганистане. Ведутся переговоры о расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. В центре внимания вопросы региональной безопасности и борьбы с производством наркотиков.

2025-07-18T11:50+0500

2025-07-18T11:50+0500

2025-07-18T12:08+0500

бахтиёр саидов

афганистан

мид узбекистана

визит

кабул

экономика

безопасность

борьба с незаконным оборотом наркотиков

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Кабуле с Халифа Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана. Об этом глава МИД написал в своем Telegram-канале. Стороны обсудили расширяющееся сотрудничество между двумя странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной безопасности.Кроме того, стороны отметили усилия министерства внутренних дел Афганистана по значительному улучшению ситуации с безопасностью в стране и борьбе с производством наркотиков.Также глава узбекского МИД провел встречу с и. о. министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.В ходе встречи стороны подтвердили приверженность региональной взаимосвязанности, совместному управлению водными ресурсами, экономическому сотрудничеству, поддержке в сфере образования и восстановлению культурного наследия. Также министр иностранных дел республики встретился с Премьер-министром Афганистана Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом.Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе подписание Рамочного соглашения по строительству железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Саидов подтвердил решимость Узбекистана углублять отношения с братским соседом.

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