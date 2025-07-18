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Узбекистан — Афганистан: связующий мост между Центральной и Южной Азией
Узбекистан — Афганистан: связующий мост между Центральной и Южной Азией
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Глава внешнеполитического ведомства находится с визитом в Афганистане. Ведутся переговоры о расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. В центре внимания вопросы региональной безопасности и борьбы с производством наркотиков.
2025-07-18T11:50+0500
2025-07-18T11:50+0500
2025-07-18T12:08+0500
бахтиёр саидов
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мид узбекистана
визит
кабул
экономика
безопасность
борьба с незаконным оборотом наркотиков
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Кабуле с Халифа Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана. Об этом глава МИД написал в своем Telegram-канале. Стороны обсудили расширяющееся сотрудничество между двумя странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной безопасности.Кроме того, стороны отметили усилия министерства внутренних дел Афганистана по значительному улучшению ситуации с безопасностью в стране и борьбе с производством наркотиков.Также глава узбекского МИД провел встречу с и. о. министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.В ходе встречи стороны подтвердили приверженность региональной взаимосвязанности, совместному управлению водными ресурсами, экономическому сотрудничеству, поддержке в сфере образования и восстановлению культурного наследия. Также министр иностранных дел республики встретился с Премьер-министром Афганистана Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом.Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе подписание Рамочного соглашения по строительству железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Саидов подтвердил решимость Узбекистана углублять отношения с братским соседом.
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саидов мид узбекистан афганистан переговоры кабул
саидов мид узбекистан афганистан переговоры кабул
Узбекистан — Афганистан: связующий мост между Центральной и Южной Азией
11:50 18.07.2025 (обновлено: 12:08 18.07.2025)
Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры с афганскими коллегами о расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Также в центре внимания вопросы региональной безопасности и борьбы с производством наркотиков.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Кабуле с Халифа Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана. Об этом глава МИД написал
в своем Telegram-канале.
Стороны обсудили расширяющееся сотрудничество между двумя странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной безопасности.
"Рады встретиться с Е.П. Халифа Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана. Обсудили расширяющееся сотрудничество между нашими странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной стабильности", — сообщил Саидов.
Кроме того, стороны отметили усилия министерства внутренних дел Афганистана по значительному улучшению ситуации с безопасностью в стране и борьбе с производством наркотиков.
Также глава узбекского МИД провел встречу с и. о. министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.
"Вместе с Е.П. Мавлави Амиром Ханом Муттаки, и. о. министра иностранных дел Афганистана, мы провели сегодня первые политические консультации в Кабуле", — написал глава внешнеполитического ведомства в своем канале в Telegram.
В ходе встречи стороны подтвердили приверженность региональной взаимосвязанности, совместному управлению водными ресурсами, экономическому сотрудничеству, поддержке в сфере образования и восстановлению культурного наследия.
"Узбекистан продолжит отстаивать на международной арене более глубокую интеграцию Афганистана в региональные и глобальные процессы, обеспечивающие прочный мир, стабильность и общее развитие", — отметил Саидов.
Также министр иностранных дел республики встретился с Премьер-министром Афганистана Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом.
Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе подписание Рамочного соглашения по строительству железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан.
Саидов подтвердил решимость Узбекистана углублять отношения с братским соседом.
"Правительство Узбекистана готово укреплять партнерство в сферах инфраструктуры, логистики, энергетики и образования и считает, что Афганистан должен стать связующим мостом между Центральной и Южной Азией", — добавил министр.