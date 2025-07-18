Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250718/glava-mid-uzbekistana-baxtier-saidov-provel-peregovory-afganskie-kollegi-50630587.html
Узбекистан — Афганистан: связующий мост между Центральной и Южной Азией
Узбекистан — Афганистан: связующий мост между Центральной и Южной Азией
Sputnik Узбекистан
Глава внешнеполитического ведомства находится с визитом в Афганистане. Ведутся переговоры о расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. В центре внимания вопросы региональной безопасности и борьбы с производством наркотиков.
2025-07-18T11:50+0500
2025-07-18T12:08+0500
бахтиёр саидов
афганистан
мид узбекистана
визит
кабул
экономика
безопасность
борьба с незаконным оборотом наркотиков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/12/50631271_44:183:1236:853_1920x0_80_0_0_595bf0ed6e74cdd332db32354c033000.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Кабуле с Халифа Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана. Об этом глава МИД написал в своем Telegram-канале. Стороны обсудили расширяющееся сотрудничество между двумя странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной безопасности.Кроме того, стороны отметили усилия министерства внутренних дел Афганистана по значительному улучшению ситуации с безопасностью в стране и борьбе с производством наркотиков.Также глава узбекского МИД провел встречу с и. о. министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.В ходе встречи стороны подтвердили приверженность региональной взаимосвязанности, совместному управлению водными ресурсами, экономическому сотрудничеству, поддержке в сфере образования и восстановлению культурного наследия. Также министр иностранных дел республики встретился с Премьер-министром Афганистана Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом.Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе подписание Рамочного соглашения по строительству железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Саидов подтвердил решимость Узбекистана углублять отношения с братским соседом.
афганистан
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/12/50631271_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_3663c51c1778a91fcb6a04f409ccef2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
саидов мид узбекистан афганистан переговоры кабул
саидов мид узбекистан афганистан переговоры кабул

Узбекистан — Афганистан: связующий мост между Центральной и Южной Азией

11:50 18.07.2025 (обновлено: 12:08 18.07.2025)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Подписаться
Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры с афганскими коллегами о расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Также в центре внимания вопросы региональной безопасности и борьбы с производством наркотиков.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Кабуле с Халифа Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана. Об этом глава МИД написал в своем Telegram-канале.
Стороны обсудили расширяющееся сотрудничество между двумя странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной безопасности.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов

"Рады встретиться с Е.П. Халифа Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана. Обсудили расширяющееся сотрудничество между нашими странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной стабильности", — сообщил Саидов.

Кроме того, стороны отметили усилия министерства внутренних дел Афганистана по значительному улучшению ситуации с безопасностью в стране и борьбе с производством наркотиков.
Также глава узбекского МИД провел встречу с и. о. министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов

"Вместе с Е.П. Мавлави Амиром Ханом Муттаки, и. о. министра иностранных дел Афганистана, мы провели сегодня первые политические консультации в Кабуле", — написал глава внешнеполитического ведомства в своем канале в Telegram.

В ходе встречи стороны подтвердили приверженность региональной взаимосвязанности, совместному управлению водными ресурсами, экономическому сотрудничеству, поддержке в сфере образования и восстановлению культурного наследия.

"Узбекистан продолжит отстаивать на международной арене более глубокую интеграцию Афганистана в региональные и глобальные процессы, обеспечивающие прочный мир, стабильность и общее развитие", — отметил Саидов.

Также министр иностранных дел республики встретился с Премьер-министром Афганистана Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с афганскими коллегами.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе подписание Рамочного соглашения по строительству железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан.
Саидов подтвердил решимость Узбекистана углублять отношения с братским соседом.

"Правительство Узбекистана готово укреплять партнерство в сферах инфраструктуры, логистики, энергетики и образования и считает, что Афганистан должен стать связующим мостом между Центральной и Южной Азией", — добавил министр.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0